إصابة بن رمضان تقلق الأهلي قبل مواجهة بيراميدز.. آخر التطورات

أثار لاعب خط الوسط التونسي الدولي محمد علي بن رمضان القلق داخل صفوف النادي الأهلي بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال مواجهة الفريق أمام غزل المحلة، والتي انتهت بالتعادل السلبي مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تفاصيل الإصابة والفحوصات المنتظرة

خلال مجريات اللقاء، شعر بن رمضان بآلام في العضلة الخلفية أجبرته على التوقف وطلب التدخل الطبي، قبل أن يقرر الجهاز الفني استبداله حفاظًا عليه من تفاقم الإصابة.

وأكد مصدر داخل الجهاز الطبي أن اللاعب سيخضع لفحوصات وأشعة اليوم الثلاثاء لتحديد حجم الإصابة بدقة والمدة المتوقعة لغيابه عن الملاعب.

موقفه من مباراة بيراميدز

وتأتي الإصابة في توقيت حساس للغاية بالنسبة للأهلي، حيث يستعد الفريق لمواجهة قوية أمام بيراميدز مساء السبت المقبل في التاسعة على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

ولم يُحسم بعد موقف بن رمضان من اللحاق بالمباراة، إذ يتوقف الأمر على نتيجة الفحوصات الطبية، لكن القلق يسيطر على الجهاز الفني في ظل أهمية اللاعب كأحد الركائز الأساسية بخط الوسط.

تأثير محتمل على الأهلي

غياب بن رمضان ـ حال تأكد ـ قد يمثل ضربة فنية للأهلي، خاصة أن الفريق يواجه بالفعل انتقادات بسبب تذبذب نتائجه في الجولات الأخيرة من الدوري، حيث اكتفى بالتعادل في مباراتين متتاليتين أمام إنبي وغزل المحلة.