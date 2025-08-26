قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيد عبد الحفيظ يكشف موقفه من الترشح لانتخابات الأهلي: القرار مرتبط بكبار النادي
تصريحات نارية بين العائلتين.. جدل لا ينتهي بين شيرين وحسام حبيب
مصر تدين وتستهجن اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله
وزير الخارجية يكلف السفارة المصرية في لندن بهذا الأمر
وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي بحسم للغش التجاري
الخارجية: سياسات الحكومة الإسرائيلية العامل الرئيسي لزعزعة استقرار المنطقة
والد حسام حبيب: لم أهاجم شيرين.. وابني لم يخبرني بعودته إليها| خاص
أعرق القلاع الصناعية..الدولة تدرس تشغيل الحديد والصلب بعد 5 سنوات من التصفية
82 عاما.. رسالة مهمة من روسيا لمصر| تفاصيل
مصر سند الأمة العربية | ماذا قال الفلسطينيون عن دور القاهرة؟.. محلل يوضح
أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26 أغسطس 2025
محافظة رام الله والبيرة: الاحتلال يحتجز نحو 500 جثمان بالمدينة
رياضة

إصابة بن رمضان تقلق الأهلي قبل مواجهة بيراميدز.. آخر التطورات

محمد علي بن رمضان
محمد علي بن رمضان
إسلام مقلد

أثار لاعب خط الوسط التونسي الدولي محمد علي بن رمضان القلق داخل صفوف النادي الأهلي بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال مواجهة الفريق أمام غزل المحلة، والتي انتهت بالتعادل السلبي مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تفاصيل الإصابة والفحوصات المنتظرة

خلال مجريات اللقاء، شعر بن رمضان بآلام في العضلة الخلفية أجبرته على التوقف وطلب التدخل الطبي، قبل أن يقرر الجهاز الفني استبداله حفاظًا عليه من تفاقم الإصابة.

وأكد مصدر داخل الجهاز الطبي أن اللاعب سيخضع لفحوصات وأشعة اليوم الثلاثاء لتحديد حجم الإصابة بدقة والمدة المتوقعة لغيابه عن الملاعب.

موقفه من مباراة بيراميدز

وتأتي الإصابة في توقيت حساس للغاية بالنسبة للأهلي، حيث يستعد الفريق لمواجهة قوية أمام بيراميدز مساء السبت المقبل في التاسعة على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

ولم يُحسم بعد موقف بن رمضان من اللحاق بالمباراة، إذ يتوقف الأمر على نتيجة الفحوصات الطبية، لكن القلق يسيطر على الجهاز الفني في ظل أهمية اللاعب كأحد الركائز الأساسية بخط الوسط.

تأثير محتمل على الأهلي

غياب بن رمضان ـ حال تأكد ـ قد يمثل ضربة فنية للأهلي، خاصة أن الفريق يواجه بالفعل انتقادات بسبب تذبذب نتائجه في الجولات الأخيرة من الدوري، حيث اكتفى بالتعادل في مباراتين متتاليتين أمام إنبي وغزل المحلة.

