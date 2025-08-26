قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

سيد عبد الحفيظ ينتقد اختيارات ريبيرو التكتيكية قبل موقعة الأهلي وبيراميدز

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
إسلام مقلد

وجّه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، انتقادات واضحة للمدرب البرتغالي خوسيه ريبيرو عقب التعادل السلبي للفريق أمام غزل المحلة في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن الأهلي يملك عناصر مميزة لم يتم توظيفها بالشكل الأمثل حتى الآن.

انتقادات لعبد الحفيظ لأسلوب ريبيرو

خلال ظهوره عبر برنامج "اللعيب"، شدد عبد الحفيظ على أن إدارة الأهلي وفرت تدعيمات قوية للفريق في الميركاتو الأخير، إلا أن ريبيرو لم يستغلها بالصورة المطلوبة، قائلاً: "الأهلي جلب صفقات رائعة، لكن حتى الآن لم نر الاستفادة الكاملة منها. أمام بيراميدز سننتظر فكر المدرب وفلسفته، لكن الفرصة ليست نهائية".

البدائل التكتيكية والمرونة الغائبة

أوضح عبد الحفيظ أن الأهلي قادر على اللعب بخطة 3-4-3 بسهولة، مشيرًا إلى أن إمام عاشور (زيزو) يمكنه شغل مركز الجناح الوسط، بينما يمتلك أشرف بن شرقي القدرة على اللعب كمهاجم صريح عند الحاجة، وهو ما يوفر مرونة هجومية غائبة في اختيارات ريبيرو.

وانتقد فكرة التبديلات المكررة، مضيفًا: "المشكلة عند ريبيرو أنه يخرج مهاجم ليضع مهاجمًا آخر، وجناحًا ليضع جناحًا مثله، دون تغيير في الشكل التكتيكي أو مفاجأة المنافس".

أزمة أمام الفرق الدفاعية

تطرق عبد الحفيظ إلى معاناة الأهلي أمام الفرق التي تلعب بشكل دفاعي مثل غزل المحلة، قائلاً: "نحتاج دائمًا للاعب يملك حلولاً فردية مثل بن شرقي، وأحيانًا لا مانع من اللعب بمهاجمين معًا لكسر التكتلات الدفاعية".

مباراة بيراميدز مفترق طرق

وحول المواجهة المقبلة أمام بيراميدز مساء السبت في الجولة الخامسة، أكد عبد الحفيظ أنها قد تكون محطة فارقة بالنسبة لريبيرو، مشددًا على ضرورة وجود لاعب ديناميكي مثل أحمد عبد القادر في الملعب باستمرار لخلق الحلول الهجومية.

الظهيرين ودورهم الغائب

وختم عبد الحفيظ حديثه بالإشارة إلى أهمية استغلال الأجنحة الدفاعية هجوميًا، قائلاً:
"ريبيرو يطلب من الظهيرين الدخول إلى العمق، بينما الأهم أن يفتحوا الملعب على الأطراف لتفكيك التكتلات الدفاعية. الأهلي بحاجة إلى مشاركة محمد هاني والظهير الأيسر هجوميًا، لأن غيابهم يقلل كثيرًا من خطورة الفريق".

