أزمة في هذا المركز بـ الأهلي ..شوبير يكشف التفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس جديدة بشأن صفقات الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية في الموسم الماضي، التي شهدت تعاقد الأهلي مع الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله، قادما من سوتشي الروسي، على سبيل الإعارة.

وقال شوبير عبر تصريحات اذاعية: "خلونا نعترف إن الأهلي عنده مشكلة واضحة في مركز الظهير الأيسر، وتخيل الأهلي بجلالة قدره معندوش غير ظهير أيسر واحد، هو محمد شكري".

وأضاف: "عاوز أقولكم معلومة جديدة بمناسبة مركز الظهير الأيسر، الأهلي كان أتم اتفاقه بالفعل مع الظهير المغربي جمال الشماخ، لاعب الجيش الملكي حاليا، لكن مع ظهور مواطنه يحيى عطية الله في الصورة الكفة مالت ناحيته، والأهلي صرف نظر عن التعاقد مع الشماخ"

وحسم النادي الأهلي موقفه من مصير المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ورغم الأحاديث المتزايدة حول مستقبل ريبيرو بعد سلسلة من النتائج المتباينة، أكد مصدر مسؤول داخل القلعة الحمراء أن الإدارة لا تفكر إطلاقا في إقالة المدير الفني في الوقت الحالي، مشددًا على أن مباراة بيراميدز لن تكون حاسمة في مصيره.