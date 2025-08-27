الرئيس السيسي ونظيره الإماراتي يتناولان الإفطار بمدينة العلمين الجديدة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" مقطع فيديو يوضح قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد بتناول الإفطار في مدينة العلمين الجديدة.

وفي وقت سابق صرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي رحب بضيف مصر الكبير، مؤكدا على ما يحظى به رئيس دولة الإمارات من مكانة خاصة لدى مصر وشعبها، استكمالاً للعلاقة التي رسّخها المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لدى عموم الشعب المصري، كما أكد الرئيس قوة ومتانة وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

حفاوة الاستقبال

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أنّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر عن تقديره الكبير للرئيس فيما لقيه من حفاوة الاستقبال، مثمناً العلاقات والروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين قيادتي البلدين وشعبيهما.