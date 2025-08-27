عبدالغفار: منصة الصحة النفسية الافتراضية تقدم التوعية والدعم النفسي والاستشارات عن بُعد

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن المنصة الإلكترونية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان تمثل نقلة نوعية في خدمات الصحة النفسية، من خلال تقديم خدمات توعوية واستشارية وعلاجية عن بُعد، ضمن ثلاثة مكونات رئيسية.

وأوضح عبد الغفار، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلاميتان مروة فهمي ويارا مجدي، أن المنصة تضم قسما تثقيفيا توعويا يوفّر معلومات مبسطة حول أبرز الاضطرابات النفسية، وأعراضها، وطرق التعامل معها، ويستهدف جميع الفئات، من الأطفال حتى كبار السن، ويغطي كذلك مجال الإدمان.

وأضاف أن المنصة تضم قسم العيادات الافتراضية (التطبيب عن بُعد) يتيح التواصل المباشر بين المريض والطبيب النفسي عبر جلسات إلكترونية، دون الحاجة للحضور الشخصي، مع إمكانية المتابعة المستمرة، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى فحوصات متقدمة إلى المستشفيات المختصة، كما يضم قسما للمختصين يتضمن مراجعة دورية لما يُقدَّم في العيادات، من خلال فرق طبية متخصصة تناقش الحالات المركبة لضمان دقة وجودة الرعاية المقدمة.

وأكد أن الخدمات على المنصة تحاكي جلسات العلاج الواقعية بالكامل، وتُقدَّم بالمجان، مشددًا على أهمية الدعم النفسي في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأفراد.