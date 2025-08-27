قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: مصر نموذج رائد في تمكين السيدات
مرشحان يتنافسان على مقعد واحد بالغربية في جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ
ائتلاف معلمي مصر يطالب بضم مدرسي الحصة إلى نقابة المهن التعليمية
حقيقة طرح وزارة الأوقاف شققًا سكنية بمقدم 20 ألف جنيه
سيدة تنتحل صفة طبيبة.. إغلاق مركز غير مرخص للسمنة والنحافة بالمنوفية
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 1500 طن مساعدات في قافلة زاد العزة الـ24 إلى غزة
وزير قطاع الأعمال: نرحب بالاستثمارات اليابانية ولدينا فرص واعدة في مختلف المجالات
تعديلات مرتقبة في تشكيل ريبيرو أمام بيراميدز
محمد شيمي: نرحب بمزيد من الاستثمارات اليابانية ولدينا فرص واعدة في مختلف المجالات
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
طليق هدير عبد الرازق.. التحفظ على أموال التيك توكر أوتاكا ومنعه من السفر
أمينة النقاش: برنامج حزب التجمع بأي انتخابات يركز على تحقيق العدالة الاجتماعية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

عبدالغفار: منصة الصحة النفسية الافتراضية تقدم التوعية والدعم النفسي والاستشارات عن بُعد

حسام عبدالغفار
حسام عبدالغفار
البهى عمرو

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن المنصة الإلكترونية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان تمثل نقلة نوعية في خدمات الصحة النفسية، من خلال تقديم خدمات توعوية واستشارية وعلاجية عن بُعد، ضمن ثلاثة مكونات رئيسية.

وأوضح عبد الغفار، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلاميتان مروة فهمي ويارا مجدي، أن المنصة تضم قسما تثقيفيا توعويا يوفّر معلومات مبسطة حول أبرز الاضطرابات النفسية، وأعراضها، وطرق التعامل معها، ويستهدف جميع الفئات، من الأطفال حتى كبار السن، ويغطي كذلك مجال الإدمان.

وأضاف أن المنصة تضم قسم العيادات الافتراضية (التطبيب عن بُعد) يتيح التواصل المباشر بين المريض والطبيب النفسي عبر جلسات إلكترونية، دون الحاجة للحضور الشخصي، مع إمكانية المتابعة المستمرة، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى فحوصات متقدمة إلى المستشفيات المختصة، كما يضم قسما للمختصين يتضمن مراجعة دورية لما يُقدَّم في العيادات، من خلال فرق طبية متخصصة تناقش الحالات المركبة لضمان دقة وجودة الرعاية المقدمة.

وأكد أن الخدمات على المنصة تحاكي جلسات العلاج الواقعية بالكامل، وتُقدَّم بالمجان، مشددًا على أهمية الدعم النفسي في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأفراد.

وزارة الصحة الصحة وزارة الصحة والسكان حسام عبدالغفار

الطبيب صاحب الواقعة

من غرفة العمليات إلى «التريند».. طبيب نسا وتوليد يثير أزمة أخلاقية والنقابة تتحرك

إسعاف

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط .. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

الدولار

عقب صعوده.. سعر الدولار الآن في البنوك

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

انغام ووالدها

طارق الشناوي: والد أنغام أكثر إنسان أساء إليها

انغام

كارمن سليمان توجة رسالة دعم لـ أنغام

فان بيتهوفن

حجرة السيمفوني على المسرح الصغير بالأوبرا

انخفاض جديد في أسعار السيارات الزيرو والمستعمل

مع قرب عودة المدارس.. حضري لانشون صحي في البيت بدون مواد حافظة

4 فوائد مذهلة لتناول الجوافة.. أبرزها إنقاص الوزن

عادة يومية يفعلها الرجال دون الانتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

السر وراء وفاة أطفال المنيا

ساعات حاسمة .. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

