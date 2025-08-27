قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبدالغفار: منصة الصحة النفسية الافتراضية تقدم التوعية والدعم النفسي والاستشارات عن بُعد
والد زوج إيفانكا ترامب..السفير الأمريكي يثير غضب فرنسا
أمينة النقاش: سأتقدم بطلب لمجلس الشيوخ لتقديم دراسات علمية عن كل المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية
القومي للطفولة والأمومة يكرم الطفلة "هايدي" وينصبها سفيرة المجلس للرحمة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
الرئيس السيسي يودع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمطار العلمين الدولي
"الوزراء" يوثق أبرز التوصيات الصادرة عن المراكز البحثية والجامعات المصرية المتعلقة بـ "المدارس الذكية"
تنسيق الجامعات 2025.. معامل الحاسب تواصل تقديم الدعم الفني لطلاب الثانوية العامة
أسعار الدولار اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
رفع الرايات الحمراء في رأس البر وتحذيرات مشددة من أمواج أغسطس.. فيديو
الأعلى عالميا...الصحة : ارتفاع معدلات الولادة القيصرية في مصر إلى 72%
استرداد 20 ألف متر أملاك دولة في حملة كبرى بـ برج العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: تقييم 5 مستشفيات للاعتماد الدولي في مكافحة مقاومة الميكروبات

وزارة الصحة
وزارة الصحة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استضافة لجنة دولية مشتركة تضم خبراء من منظمة الصحة العالمية والجمعية البريطانية لمضادات الميكروبات، بدءًا من الأسبوع المقبل، لتقييم خمس مستشفيات تابعة للوزارة بهدف منحها الاعتماد الدولي في مجال مكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية. 

تأتي هذه المبادرة في إطار حرص مصر على تعزيز مكانتها الرائدة بين دول إفريقيا وإقليم شرق المتوسط، في مجال مكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية.

تكاتف الجهود والتنسيق المشترك لمواجهة هذا التحدي العالمي

‏‎ تندرج هذه المبادرة ضمن تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية، التي أطلقها الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتستند إلى توجيهاته خلال المؤتمر الوطني لمكافحة العدوى ومقاومة المضادات الحيوية في دورتيه الأولى والثانية، والتي أكدت على أهمية تكاتف الجهود والتنسيق المشترك لمواجهة هذا التحدي العالمي، مع التشديد على ضرورة حصول المستشفيات على الاعتماد الدولي لتعزيز جودة الخدمات الطبية وحماية أرواح المواطنين.‎

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن المستشفيات المستهدفة تشمل مستشفى المنيرة العام بالقاهرة، والمنصورة الدولي بالدقهلية، ودمياط العام بدمياط، وحميات الغردقة بالبحر الأحمر، والإيمان العام بأسيوط. 

وأشار إلى أن هذا التقييم سيغطي محاور رئيسية تشمل إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى، الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، والتشخيص المعملي للميكروبات المقاومة، مما يعزز مكانة مصر كدولة رائدة في هذا المجال على المستويين الإقليمي والأفريقي.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أن الوزارة تعمل على تطبيق منظومة شاملة لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية في 90 مستشفى نموذجيًا، تشمل مستشفيات حكومية وخاصة تابعة لمديريات الشؤون الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والمؤسسة العلاجية، وهيئة الرعاية الصحية، إضافة إلى مستشفيات هيئة قناة السويس. 

وأضاف أن الوزارة تخطط لتوسيع نطاق هذه المنظومة تدريجيًا لتشمل جميع المستشفيات، مع التركيز على تعزيز ممارسات الوقاية ومكافحة العدوى، والتشخيص المعملي، ومراقبة الميكروبات المقاومة، بالإضافة إلى ترشيد استخدام المضادات الحيوية. كما أشار إلى التنسيق المستمر مع وزارتي الزراعة والبيئة لتطبيق استراتيجية “الصحة الواحدة”، التي تهدف إلى توحيد الجهود لتحسين صحة الإنسان والحيوان وسلامة النباتات والبيئة.

بدورها، أكدت الدكتورة سالي محيي الدين، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى، أن منظمة الصحة العالمية أشادت بنموذج البرنامج المصري في دليلها الإرشادي الصادر في يونيو 2025، والذي يركز على وضع وتنفيذ الخطط الوطنية للوقاية ومكافحة العدوى. 

وأوضحت أن الدليل سلط الضوء على التكامل بين إدارات الوزارة والدور القيادي الداعم في تحقيق هذا النجاح، مما يعكس التزام القيادة السياسية بتحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز بناء مجتمع صحي مستدام.

وزارة الصحة منظمة الصحة العالمية الجمعية البريطانية مضادات الميكروبات مقاومة الميكروبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطبيب صاحب الواقعة

من غرفة العمليات إلى «التريند».. طبيب نسا وتوليد يثير أزمة أخلاقية والنقابة تتحرك

مشغولات ذهبية

400 جنيه .. تحرك أسعار الذهب في مصر

إسعاف

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط .. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

الدولار

عقب صعوده.. سعر الدولار الآن في البنوك

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

مسئولو قطاع الإسكان يزورون كفر الشيخ لمتابعة المشروعات

أرشيفيه

إجراء القرعة الـ11 للمواطنين أصحاب توفيق الأوضاع في الرابية.. الثلاثاء

جانب من الاجتماع

مسئولو "الإسكان" يتابعون ملف توفيق أوضاع الأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة

بالصور

4 فوائد مذهلة لتناول الجوافة.. أبرزها إنقاص الوزن

أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة
أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة
أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة

عادة يومية يفعلها الرجال دون الانتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها
عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها
عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

إزاي تعملي الزبيب في البيت بأسهل وأنجح طريقة.. اعرفي المكونات

طريقة عمل الزبيب بالبيت بأسهل وأنجح طريقة
طريقة عمل الزبيب بالبيت بأسهل وأنجح طريقة
طريقة عمل الزبيب بالبيت بأسهل وأنجح طريقة

فستان جذاب.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهور لافت

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

السر وراء وفاة أطفال المنيا

ساعات حاسمة .. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف

تطورات حالة أنغام الصحية

من الإشاعات لعمليات دقيقة في ميونخ.. الحكاية الكاملة لأزمة أنغام الصحية | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد