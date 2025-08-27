قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل بيعها بالاسواق.. ضبط 4 طن حلوى مولد فاسدة
بمناسبة المولد النبوى.. الداخلية: زيارة إستثنائية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح
عبدالغفار: منصة الصحة النفسية الافتراضية تقدم التوعية والدعم النفسي والاستشارات عن بُعد
والد زوج إيفانكا ترامب..السفير الأمريكي يثير غضب فرنسا
أمينة النقاش: سأتقدم بطلب لمجلس الشيوخ لتقديم دراسات علمية عن كل المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية
القومي للطفولة والأمومة يكرم الطفلة "هايدي" وينصبها سفيرة المجلس للرحمة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
الرئيس السيسي يودع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمطار العلمين الدولي
"الوزراء" يوثق أبرز التوصيات الصادرة عن المراكز البحثية والجامعات المصرية المتعلقة بـ "المدارس الذكية"
تنسيق الجامعات 2025.. معامل الحاسب تواصل تقديم الدعم الفني لطلاب الثانوية العامة
أسعار الدولار اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
رفع الرايات الحمراء في رأس البر وتحذيرات مشددة من أمواج أغسطس.. فيديو
الأعلى عالميا...الصحة : ارتفاع معدلات الولادة القيصرية في مصر إلى 72%

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

خلال زيارتها الميدانية لمحافظة سوهاج، قامت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، بتفقد مستشفى سوهاج العام، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، لمتابعة جودة الخدمات الطبية وتعزيز الجهود في القضايا السكانية وصحة الأم والطفل.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن نائب الوزير تفقدت وحدة رعاية حديثي الولادة تمهيدًا لتقسيمها إلى ثلاث مستويات وفق المعايير الطبية، وتابعت تطبيق برنامج “الحضانة صديقة الأم والطفل” وإجراءات مكافحة العدوى، موجهة بتسريع خروج الحالات المستقرة. كما اطلعت على غرف الولادة والمشورة، وأشادت بأدائها، مع التأكيد على تحسين مستوى النظافة، وحرصت على متابعة الأطفال داخل الحضانات للاطمئنان على حالتهم.

وفي سياق متصل، شاركت الدكتورة الألفي في اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بحضور اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، والدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور ياسر جمال، رئيس الإدارة المركزية للمتابعة بالمجلس القومي للسكان، والسيد حمدي نادي، مدير عام فرع المجلس بسوهاج، وأعضاء المجلس. 

انخفاض معدل المواليد من 25.5 

واستعرضت المؤشرات السكانية والصحية للمحافظة من 2021 إلى 2024، مشيرة إلى انخفاض معدل المواليد من 25.5 لكل ألف عام 2021 إلى 23.7 لكل ألف عام 2024، وتراجع معدل الإنجاب الكلي من 3.68 إلى 3.2 طفل لكل سيدة، مع ارتفاع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى 47.4%، وتحسن ملحوظ في مؤشرات التعليم وانخفاض الأمية.

وأكدت الألفي أن الخطة العاجلة للوزارة ترتكز على محوري الملف الصحي والسكاني، مع التركيز على دعم الولادة الطبيعية، خفض الولادات القيصرية غير المبررة، تقليل وفيات حديثي الولادة، وتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية. كما أعلنت انطلاق الخطة الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية في سوهاج، مشيدة بتعاون المحافظ وتبنيه لأهدافها كركيزة لتحقيق نقلة نوعية في المؤشرات السكانية والصحية.

من جانبه، أثنى المحافظ على جهود نائب الوزير، مؤكدًا أهمية المجلس الإقليمي كأداة فعالة لدعم الملف السكاني، مشيرًا إلى تحديات الموروثات الثقافية التي تتطلب تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لتجاوزها، وأكد أن التنسيق المستمر سيسهم في تحقيق تقدم ملموس.

وعقدت الدكتورة الألفي اجتماعًا مع رؤساء أقسام النساء والتوليد والأطفال بكلية الطب جامعة سوهاج، بحضور الدكتور مجدي القاضي، عميد الكلية، والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، لمناقشة تعزيز التعاون بين المستشفيات الجامعية والوزارة في تنفيذ الخطة العاجلة، مع التركيز على خفض الولادات القيصرية، تقليل وفيات حديثي الولادة، تطبيق الدلائل الإرشادية للولادة الطبيعية، وتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية.

كما التقت بممثلي المستشفيات الخاصة بسوهاج، بحضور الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، والدكتورة ميرفت فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الأسرة، لمناقشة التفاوت الكبير بين الولادات الطبيعية والقيصرية، حيث سجلت بعض الشهور 59 ولادة طبيعية مقابل 449 قيصرية. وأشارت إلى ارتفاع معدلات القيصرية في مصر إلى 72% عام 2021، وهي الأعلى عالميًا، موضحة مسؤولية القطاع الخاص عن 81% منها، مع التأكيد على المخاطر الصحية للأمهات والأطفال.

وفي اجتماع مع رؤساء أقسام النساء والتوليد والأطفال بمستشفى سوهاج العام، بحضور الدكتور إيهاب هيكل، مدير المستشفى، ناقشت الألفي خطط تطوير الخدمات عبر التحول الرقمي، تطبيق برنامج “البارتوجرام” الإلكتروني، ومبادرة “بداية آمنة” لخفض الولادات القيصرية إلى 30% بحلول 2027، مع التوسع في خدمات تنظيم الأسرة.

وفي ختام الزيارة، عقدت اجتماعًا مع وكيل وزارة الصحة بسوهاج ومسؤولي إدارات أخميم والمنشآة والبلينا، لاستعراض إنجازات المناطق الحمراء، ونتائج المرور على وحدات كوم بدار، الزوك الشرقية، جزيرة محروس، ونيدا، مع وضع خطة تنفيذية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وزير الصحة مستشفى سوهاج الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية معدل المواليد انخفاض الأمية

