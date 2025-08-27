قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مصطفى مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
البهى عمرو

كشفت القناة الأولى أن اليوم هناك أخبار كثيرة مهمة، ولكن من أبرز الأخبار ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم، وبعد الاجتماع سيتم عقد مؤتمر صحفي.

وفي وقت سابق عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة عدد من المشروعات الحالية التي تنفذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بحضور المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور/ وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ونائبي رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس/ أمين غنيم، والمهندس/ أحمد موسى.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عددا من الموضوعات والملفات والمشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها خلال الفترة الحالية، استهلها بالإشارة إلى الاستعدادات التي تجريها الوزارة حاليا لفتح باب التسجيل بالطرح الأول بالمرحلة الثانية لمبادرة "بيتك في مصر" المقرر طرحها للمصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون والمصريين بالخارج، والذي يتضمن طرح ١٣٨٠ وحدة سكنية، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 30/8/2025، وحتى 4/9/2025، على أن يبدأ فتح باب اختيار الوحدات في 20/9/2025 وحتى 25/9/2025.

وفي السياق نفسه، أوضح المهندس/ شريف الشربيني أن المرحلة الثانية من مبادرة "بيتك في مصر" تتضمن طرح نحو ٣٠٠٠ وحدة سكنية وتجارية وإدارية مقسمة على ٣ طروحات؛ حيث يشمل الطرح الأول وحدات إسكان "متوسط وفاخر" في كل من: مشروع "ديارنا" بمدن: (القاهرة الجديدة - العلمين الجديدة – المنيا الجديدة – أسيوط الجديدة – سوهاج الجديدة – دمياط الجديدة – 15 مايو – قنا الجديدة) و"سكن مصر" بمدن: (العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – أكتوبر الجديدة)، و"دار بمصر" بمدينتي (بدر – برج العرب الجديدة)، و"جنة" بمدينتي (المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة) و"فالي تاورز" في مدينة حدائق أكتوبر، و"فالي تاورز ايست" في مدينة العبور الجديدة.

ولفت الوزير إلى أن المبادرة تتيح تسهيلات في السداد والأسعار، حيث تصل مدة السداد إلى 10 سنوات ونسب خصم تصل إلى 7% من إجمالي ثمن الوحدة، وذلك استجابةً لمطالب المصريين في الخارج، والتي تلقاها الوزير خلال مشاركته بالنسخة السادسة لمؤتمر المصريين بالخارج، الذي نظمته وزارة الخارجية، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون وتضافر الجهود لتنفيذ تكليفات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،  بتوفير أفضل مستويات الرعاية للمصريين بالخارج، وتقديم مزيد من التيسيرات والمزايا لهم، وتعزيز ارتباطهم بالوطن ودعم مشاركتهم في جهود التنمية الشاملة.


 

