الثلاثاء المقبل.. فتح التسجيل بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات عبر هذا الرابط
الصحة: الدولة حريصة على زيادة الاستثمار الدوائي لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير
الزمالك ينتظر خطابا رسميا من فيفا واتحاد الكرة بقيد الكيني أرون
مطاردة ساخنة بين الأهالي ونسناس هارب في أرمنت.. ما القصة ؟
خامنئي: نرفض الإملاءات الأمريكية.. ولا حل مع واشنطن لأنها تسعى لإخضاعنا
الوزير: مستعدون لإزالة أي تحديات فنية أو إدارية أو إجرائية تواجه المستثمرين الصناعيين
ناشئات مصر للطائرة يفتتحن مشوارهن في بطولة إفريقيا بالفوز على مدغشقر
التنمية المحلية: 220 ألف مشروع بتمويل 34 مليار جنيه توفر 1.4 مليون فرصة عمل
وزير البترول: نتطلع لشراكة مع تشيلي في تطوير سلاسل القيمة للمعادن الحرجة
موعد تنسيق المرحلة الثالثة وخطوات التسجيل
ميل القلب لإحدى سور القرآن واستماعها بشكل دائم.. هل في ذلك خطأ؟ | الإفتاء توضح
خطة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة.. ما الأهداف الحقيقية؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مدبولي: اختيار الكفاءات عبر منظومة المسابقات المركزية يرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

كتب محمود مطاوع

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع المهندس/ حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة جهود الجهاز في تطوير العمل الإداري، وتنفيذ خطط الإصلاح المؤسسي.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية تعزيز دور الجهاز في رفع كفاءة العمل بالجهاز الإداري للدولة، ودعمه الكامل لكافة الجهود الرامية إلى الإصلاح الإداري، مُشيرًا إلى أن الحكومة تولي أهمية خاصة لمنظومة المسابقات المركزية التي يُنفذها الجهاز، لما لها من دورٍ محوري في اختيار أفضل الكفاءات لشغل الوظائف العامة، وهو ما يُسهم في تحسين مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين.

واستعرض المهندس حاتم نبيل، عددًا من الملفات التي يعمل عليها الجهاز، وفي مقدمتها تطوير منظومة المسابقات المركزية عبر إدخال إجراءات جديدة مثل "الرغبات" التي تُتيح للمُتقدمين الناجحين فرصة الترشح لشغل نفس الوظيفة في مُحافظات أخرى لم تستكمل احتياجاتها، وكذلك "قوائم الانتظار" التي تُمكن الجهاز من الاستعانة بالمُتقدمين الذين اجتازوا الاختبارات بنجاح ولم يتم ترشيحهم ضمن الدفعة الأساسية. وأشار إلى أنه خلال الأسبوع الماضي تم الاستعانة بأكثر من 200 متقدم من قوائم الانتظار في مسابقة شغل 22 ألف وظيفة معلم مساعد لمادة الرياضيات.

كما أعلن المهندس حاتم نبيل أن الفترة من يناير حتى أغسطس الجاري شهدت تنفيذ مسابقات مركزية للإعلان عن أكثر من 130 ألف وظيفة تقدم لها ما يزيد على نصف مليون متقدم، وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول، مشيرًا إلى أن الجهاز وفر بنية تحتية مُتطورة قادرة على استيعاب هذه الأعداد الكبيرة من المُتقدمين.

وأضاف أن الجهاز انتهى من تحديث هيكله الداخلي على أن يتم تطبيقه اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، ليعمل وفق فكرة "الشباك الواحد"، بحيث تتعامل كل جهة حكومية مع إدارة مركزية واحدة داخل الجهاز في مختلف الموضوعات، مع منح صلاحيات لرؤساء الإدارات المركزية لاتخاذ القرارات في إطار ضوابط تضمن صحة وجودة القرار وسرعة الإنجاز.

واستعرض رئيس الجهاز عددًا من الإجراءات التي تم تنفيذها لتطوير آلية عمل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بما شمل إدخال أساليب أكثر مرونة في أداء المهام، وتبسيط الإجراءات الداخلية، وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا في متابعة الملفات المختلفة، فضلًا عن تعزيز قنوات التواصل مع الجهات الحكومية لتسريع الاستجابة لاحتياجاتها، بما يُسهم في رفع كفاءة العمل المؤسسي وتحقيق نتائج أكثر فاعلية.
 

شيرين وحسام حبيب

رجعوا و لا لسه.. حسام حبيب يكشف ويفضح..وشقيق شيرين يصعد برسائل غامضة

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

