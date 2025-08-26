قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليابان تطرد ممثلي "البوليساريو" وتمنعهم من أي نشاط سياسي خارج إطار مؤتمر "تيكاد"
ادعوا له بالرحمة .. وفاة هاني المهدي المخرج بقنوات صدى البلد
الزناتي يعلن عن 3 رحلات عمرة للمعلمين المتميزين بالإسماعيلية
هل صيام يوم المولد النبوي بدعة؟.. الإفتاء تجيب
سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة
الخارجية تتحرك دبلوماسيًا.. والسفارة في لندن تعيّن محامياً لمتابعة قضية المواطن أحمد عبدالقادر
المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة
شيخ الأزهر يوافق على صرف مكافأة 1200 جنيه للعاملين بالمناطق الأزهرية
مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه
مدبولي يتابع مشروعات الإسكان الجديدة ويستعرض مبادرة بيتك في مصر للمصريين بالخارج
وزير الخارجية يبحث مع بريطانيا غزة والشراكة الاستراتيجية وقضية المواطن أحمد عبدالقادر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي يتابع مشروعات الإسكان الجديدة ويستعرض مبادرة بيتك في مصر للمصريين بالخارج

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع
كتب محمود مطاوع

 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة عدد من المشروعات الحالية التي تنفذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بحضور المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور/ وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ونائبي رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس/ أمين غنيم، والمهندس/ أحمد موسى.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عددا من الموضوعات والملفات والمشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها خلال الفترة الحالية، استهلها بالإشارة إلى الاستعدادات التي تجريها الوزارة حاليا لفتح باب التسجيل بالطرح الأول بالمرحلة الثانية لمبادرة "بيتك في مصر" المقرر طرحها للمصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون والمصريين بالخارج، والذي يتضمن طرح ١٣٨٠ وحدة سكنية، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 30/8/2025، وحتى 4/9/2025، على أن يبدأ فتح باب اختيار الوحدات في 20/9/2025 وحتى 25/9/2025.

وفي السياق نفسه، أوضح المهندس/ شريف الشربيني أن المرحلة الثانية من مبادرة "بيتك في مصر" تتضمن طرح نحو ٣٠٠٠ وحدة سكنية وتجارية وإدارية مقسمة على ٣ طروحات؛ حيث يشمل الطرح الأول وحدات إسكان "متوسط وفاخر" في كل من: مشروع "ديارنا" بمدن: (القاهرة الجديدة - العلمين الجديدة – المنيا الجديدة – أسيوط الجديدة – سوهاج الجديدة – دمياط الجديدة – 15 مايو – قنا الجديدة) و"سكن مصر" بمدن: (العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – أكتوبر الجديدة)، و"دار بمصر" بمدينتي (بدر – برج العرب الجديدة)، و"جنة" بمدينتي (المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة) و"فالي تاورز" في مدينة حدائق أكتوبر، و"فالي تاورز ايست" في مدينة العبور الجديدة.

ولفت الوزير إلى أن المبادرة تتيح تسهيلات في السداد والأسعار، حيث تصل مدة السداد إلى 10 سنوات ونسب خصم تصل إلى 7% من إجمالي ثمن الوحدة، وذلك استجابةً لمطالب المصريين في الخارج، والتي تلقاها الوزير خلال مشاركته بالنسخة السادسة لمؤتمر المصريين بالخارج، الذي نظمته وزارة الخارجية، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون وتضافر الجهود لتنفيذ تكليفات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،  بتوفير أفضل مستويات الرعاية للمصريين بالخارج، وتقديم مزيد من التيسيرات والمزايا لهم، وتعزيز ارتباطهم بالوطن ودعم مشاركتهم في جهود التنمية الشاملة.

وتطرق وزير الاسكان – خلال الاجتماع - إلى الموقف التنفيذي الحالي للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، موضحا أن الدولة المصرية، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أولت اهتماماً كبيراً بتوفير وحدات سكنية ملائمة، داخل مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، لشريحة الشباب ومحدودي الدخل، حيث أطلقت الدولة أضخم مشروع سكنى لمحدودي الدخل في العالم، وهو المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين على مستوى جميع محافظات الجمهورية، سواء في العمران القائم، أو المدن الجديدة، كما أن المبادرة تضمنت أيضاً تنفيذ وحدات بمحور متوسطي الدخل.

وحول الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية، أوضح الوزير أنه تمت الاستجابة للطلبات المقدمة من المواطنين لتمديد فترة الحجز ضمن الطرح الثاني من إعلان المبادرة "سكن لكل المصريين ٧"، والذي يستهدف الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل، وذلك لمدة أسبوعين على أن ينتهي يوم الأحد الموافق ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥، بهدف منح الفرصة كاملة للمواطنين التقديم وحجز الوحدة السكنية التي يرغبون في الحصول عليها.

وفيما يتعلق بطروحات الأراضي السكنية، أوضح المهندس/ شريف الشربيني أن وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل على التوسع في طرح الأراضي السكنية بمختلف أنواعها؛ من أجل تلبية الطلب المتزايد على الأراضي بالمدن الجديدة، ودفع عجلة التنمية بها، وتحقيق رغبة المواطنين بمختلف شرائحهم في بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، وتحقيق التنمية المطلوبة، مستعرضا موقف الطروحات خلال الفترة الماضية.

وزير الإسكان بيتك في مصر الطرح الأول وحدات إسكان تسهيلات في السداد والأسعار سكن لكل المصريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025 اليوم .. رابط مباشر للتسجيل

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26-8-2025

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم الأموال التي حصلت عليها من التيك توك

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم أرباحها من التيك توك

تنسيق الجامعات

التعليم العالي توضح مصير طلاب الدور الثاني من التسجيل في المرحلة الثالثة بالتنسيق

ترشيحاتنا

ماجي الحلواني

ماجي الحلواني تناشد الرئيس السيسي لإنقاذ أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر

احمد حسن

أحمد حسن يكشف تاريخ مواجهات الزمالك أمام فاركو

كارلو أنشيلوتي

أنشيلوتي عن استبعاد رودريجو ونيمار: يعرفان رقمي

بالصور

رئيس رابطة تجار السيارات: اختفاء ظاهرة "الأوفربرايس" نهائيًا لهذا السبب

أسامة أبو المجد
أسامة أبو المجد
أسامة أبو المجد

تغيرات المناخ تخنق دول العالم.. من إعصار كاجيكي في فيتنام إلى سيول السعودية: ماذا يحدث ؟

السعودية
السعودية
السعودية

كنز غذائى..طريقة تحضير عصير الأفوكادو

كنز غذائى..طريقة تحضير عصير الافوكادو
كنز غذائى..طريقة تحضير عصير الافوكادو
كنز غذائى..طريقة تحضير عصير الافوكادو

دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف | القصة الكاملة لمجـ.ـزرة عائلية في المنيا راح ضحيتها 6 أطفال ووالدهم| هنادى مهنا تثير الجدل

حمالات ستان.. هنادى مهنا تثير الجدل بإطلالتها
حمالات ستان.. هنادى مهنا تثير الجدل بإطلالتها
حمالات ستان.. هنادى مهنا تثير الجدل بإطلالتها

فيديو

حسام حبيب وشيرين

مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه

وفاة الإعلامي عاطف كامل

بعد حبسه 10 سنوات.. لحظات مؤثرة في وفاة الإعلامي عاطف كامل

شباب ضربوا الناس في الشارع

الضرب على القفا... الدخلية تقبض على شباب ضربوا الناس في الشوارع

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

المزيد