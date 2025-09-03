قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
لقاء سويدان تكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالتها الصحية
الضرائب تحدد الأنشطة الإلكترونية الخاضعة للمحاسبة الضريبية.. تعرف عليها
أمن الطاقة مسئولية الجميع.. ندوة بمجمع إعلام الوادي الجديد
الأمر سينتهي.. ترامب يطالب حماس بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين فورا
أول تعليق من بوتين ردا على تصريحات ترامب بشأن مؤامرة
بقرار من فيفا.. أزمة أوراق تعطل انتقال لابورت من النصر إلى أتلتيك بلباو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أهمية فيتامين سي للصحة العامة .. وأبرز الخضراوات الغنية به

اهمية فيتامين سي للصحة العامة.. وأبرز الخضراوات الغنية به
اهمية فيتامين سي للصحة العامة.. وأبرز الخضراوات الغنية به
ولاء خنيزي

على الرغم من أن البرتقال والجريب فروت يُعدّان من أشهر الأطعمة الغنية بفيتامين سي، إلا أن هناك العديد من الخضراوات التي تتفوق عليهما في محتوى هذا الفيتامين، هذه الخضراوات لا تقتصر فوائدها على فيتامين سي فقط، بل تمنح الجسم الألياف، ومضادات الأكسدة، والمعادن التي تدعم الصحة العامة.

أهمية فيتامين سي للصحة

 فيتامين سي هو عنصرًا غذائيًا أساسيًا، إذ يساهم في تقوية جهاز المناعة، ويساعد على إنتاج الكولاجين الضروري لصحة البشرة والأنسجة، كما يعزز امتصاص الحديد من المصادر النباتية، ويحمي الخلايا من أضرار الجذور الحرة، ولأن الجسم لا ينتج ولا يخزن فيتامين سي، فإن الحصول عليه يوميًا من الغذاء أمر ضروري.

الفلفل الأحمر الحلو

الفلفل الأحمر الحلو من أغنى المصادر بفيتامين سي، حيث يحتوي نصف كوب منه على نحو 95 ملج، نصف حبة فقط من هذا الفلفل تمنح الجسم كمية من فيتامين سي تفوق ما يوفره البرتقال، كما أنه غني بالبيتا كاروتين، الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين أ، مما يعزز صحة النظر، والمناعة، والجلد.

الفلفل الأخضر الحلو

يحتوي نصف كوب من الفلفل الأخضر الحلو على 60 ملج من فيتامين سي، بالإضافة إلى فيتامين ب6، الذي يلعب دورًا مهمًا في استقلاب العناصر الغذائية ودعم المناعة، يمكن تناوله كوجبة خفيفة، أو إضافته إلى السلطات والأطباق المختلفة لتعزيز القيمة الغذائية.

البروكلي

يمنح نصف كوب من البروكلي المطبوخ 51 ملج من فيتامين سي، بينما يحتوي البروكلي النيء على 39 ملج فقط، وعلى الرغم من أن الطهي يقلل من الفيتامين، فإن كثافة الخضراوات المطبوخة تجعل الكمية المتناولة أكبر،  كما ان البروكلي غني أيضًا بمركب السلفورافان، الذي قد يساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان، ويفضل تناوله نيئًا أو مطهوًا على البخار للحفاظ على فوائده.

القرنبيط

يحتوي نصف كوب من القرنبيط النيء على نحو 26 ملج من فيتامين سي، كما أنه مصدر ممتاز للألياف، التي تدعم صحة الجهاز الهضمي وتقلل من خطر الإصابة ببعض أمراضه.

السبانخ

رغم أن نصف كوب من السبانخ النيئة يمنح فقط 4 ملج من فيتامين سي، إلا أنها غنية بالحديد النباتي الذي يساعد على نقل الأكسجين في الجسم ورفع مستويات الطاقة، ولتحسين امتصاص الحديد منها، يُنصح بتناول السبانخ مع خضراوات غنية بفيتامين سي مثل الفلفل الحلو أو البروكلي.

فيتامين سي اهمية فيتامين سي الصحة العامة الخضروات الغنية بفيتامين سي مصادر فيتامين سي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3-9-2025

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

ترشيحاتنا

مي كساب و اوكا

هتعيشوا من غير رجالة إزاي.. مي كساب وأوكا يخطفان الأنظار بديو جديد

أوكا ومي كساب

مي كساب وأوكا يطرحان دويتو “هتعيشوا من غير رجالة إزاي"

يلا نلعب عسكرة

يلا نلعب عسكرة يحصد جائزة فاينال كت بمهرجان فينيسيا السينمائي

بالصور

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف

شاهد جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 300 ألف جنيه

جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً

بروز عظمة القدم الوكعة لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟

بروز عظمة القدم (الوكعة).. لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟
بروز عظمة القدم (الوكعة).. لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟
بروز عظمة القدم (الوكعة).. لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد