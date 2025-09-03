أهمية فيتامين سي للصحة العامة .. وأبرز الخضراوات الغنية به

على الرغم من أن البرتقال والجريب فروت يُعدّان من أشهر الأطعمة الغنية بفيتامين سي، إلا أن هناك العديد من الخضراوات التي تتفوق عليهما في محتوى هذا الفيتامين، هذه الخضراوات لا تقتصر فوائدها على فيتامين سي فقط، بل تمنح الجسم الألياف، ومضادات الأكسدة، والمعادن التي تدعم الصحة العامة.

أهمية فيتامين سي للصحة

فيتامين سي هو عنصرًا غذائيًا أساسيًا، إذ يساهم في تقوية جهاز المناعة، ويساعد على إنتاج الكولاجين الضروري لصحة البشرة والأنسجة، كما يعزز امتصاص الحديد من المصادر النباتية، ويحمي الخلايا من أضرار الجذور الحرة، ولأن الجسم لا ينتج ولا يخزن فيتامين سي، فإن الحصول عليه يوميًا من الغذاء أمر ضروري.

الفلفل الأحمر الحلو

الفلفل الأحمر الحلو من أغنى المصادر بفيتامين سي، حيث يحتوي نصف كوب منه على نحو 95 ملج، نصف حبة فقط من هذا الفلفل تمنح الجسم كمية من فيتامين سي تفوق ما يوفره البرتقال، كما أنه غني بالبيتا كاروتين، الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين أ، مما يعزز صحة النظر، والمناعة، والجلد.

الفلفل الأخضر الحلو

يحتوي نصف كوب من الفلفل الأخضر الحلو على 60 ملج من فيتامين سي، بالإضافة إلى فيتامين ب6، الذي يلعب دورًا مهمًا في استقلاب العناصر الغذائية ودعم المناعة، يمكن تناوله كوجبة خفيفة، أو إضافته إلى السلطات والأطباق المختلفة لتعزيز القيمة الغذائية.

البروكلي

يمنح نصف كوب من البروكلي المطبوخ 51 ملج من فيتامين سي، بينما يحتوي البروكلي النيء على 39 ملج فقط، وعلى الرغم من أن الطهي يقلل من الفيتامين، فإن كثافة الخضراوات المطبوخة تجعل الكمية المتناولة أكبر، كما ان البروكلي غني أيضًا بمركب السلفورافان، الذي قد يساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان، ويفضل تناوله نيئًا أو مطهوًا على البخار للحفاظ على فوائده.

القرنبيط

يحتوي نصف كوب من القرنبيط النيء على نحو 26 ملج من فيتامين سي، كما أنه مصدر ممتاز للألياف، التي تدعم صحة الجهاز الهضمي وتقلل من خطر الإصابة ببعض أمراضه.

السبانخ

رغم أن نصف كوب من السبانخ النيئة يمنح فقط 4 ملج من فيتامين سي، إلا أنها غنية بالحديد النباتي الذي يساعد على نقل الأكسجين في الجسم ورفع مستويات الطاقة، ولتحسين امتصاص الحديد منها، يُنصح بتناول السبانخ مع خضراوات غنية بفيتامين سي مثل الفلفل الحلو أو البروكلي.