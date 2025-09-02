الذكاء الاصطناعي تفوق على الإنسان .. أبرز تصريحات كبير علماء جوجل

أوضح جيف دين، كبير علماء "جوجل" أن تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة باتت في أحيان كثيرة أكثر كفاءة من الإنسان العادي في أداء العديد من المهام غير الجسدية، وأكد أن هذه النماذج تشهد تطورًا سريعًا يفتح المجال أمام ابتكارات نوعية في العلوم والهندسة، جاء ذلك خلال حديثه في بودكاست The Moonshot.

التكيف مع تحديات جديدة

كشف جيف دين خلال حديثه أن البشر غالبًا ما يواجهون صعوبة عند تكليفهم بمهمة جديدة كليًا، بينما تستطيع الأنظمة الذكية الحالية التعامل مع مثل هذه التحديات بدرجة معقولة من النجاح، وأشار إلى أن هذه القدرة تمنحها ميزة على الإنسان في مواقف غير مألوفة.

التفوق على العامة لا يعني مجاراة الخبراء

شدّد دين على ضرورة الفصل بين القدرة على التفوق على الشخص العادي وبين الوصول إلى مستوى الخبراء المتخصصين، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي ما زال بعيدًا عن بلوغ هذه المرحلة، وأضاف أن هذه النماذج قد ترتكب أخطاء كثيرة، لكنها تنفرد بميزة التعميم والعمل عبر مجالات مختلفة، وهو ما لا يتقنه أغلب البشر.

دور الذكاء الاصطناعي في الاكتشافات العلمية

وتحدث دين عن دور الآلات الذكية في إحداث اختراقات بحثية وهندسية، مؤكدًا أن هذه المرحلة قد بدأت بالفعل في بعض التخصصات، وأوضح أن أكثر المجالات استفادة هي تلك التي تسمح بدورة متكاملة تشمل توليد الأفكار واختبارها واستقبال الملاحظات، ثم استكشاف حلول واسعة النطاق، وأشار إلى نجاح خوارزميات التعلم المعزز والحوسبة واسعة المدى في دعم هذه العملية.

تحديات الأتمتة في المهام طويلة الأجل

وخلال حديثه مفي البودكاست أشار كبير علماء جوجل إلى أن بعض المهام التي تحتاج إلى تقييم طويل المدى، مثل التجارب العلمية التي تستغرق أسابيع، ما زالت بعيدة عن الأتمتة الكاملة، لكنه رجّح أن الذكاء الاصطناعي سيسهم في تسريع الإنجاز العلمي والهندسي عبر تقليص الوقت المطلوب لاختبار وتجريب الحلول.

رؤية لمستقبل متسارع

اختتم دين حديثه بالتأكيد على أن الذكاء الاصطناعي يمثل قوة مكملة وليست بديلة للخبراء البشريين، لكنه قادر على دفع حدود الابتكار وتسريع وتيرة التطور بوتيرة غير مسبوقة، مما يعكس توجهًا عالميًا نحو دمج هذه التقنيات في البحث والتطوير.