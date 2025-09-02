قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزارة الصحة تقدم 71 مليون خدمة طبية مجانية في 48 يومًا| تفاصيل

ولاء خنيزي

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم 71 مليونًا و685 ألفًا و323 خدمة طبية مجانية خلال فترة 48 يومًا فقط، منذ انطلاق النسخة الثالثة من حملة «100 يوم صحة» التي بدأت في 15 يوليو 2025.

 وتأتي الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان في إطار الجهود المستمرة لتطوير المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع المحافظات.

توجيهات حكومية ودعم للمبادرات الصحية

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، على أهمية المبادرات القومية في الارتقاء بالقطاع الصحي، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تُمثل خطوة أساسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة ورفع كفاءة الخدمات العلاجية والوقائية.

مليون ونصف خدمة في يوم واحد

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن الحملة قدمت في يوم واحد فقط (الأحد الماضي) مليونًا و509 آلاف و355 خدمة مجانية، موضحا أن هذه النتائج جاءت بفضل التعاون بين 12 قطاعًا صحيًا تكاملت جهودهم لتنفيذ أهداف الحملة.

دور القطاعات المختلفة

وساهمت قطاعات متعددة في إنجاح الحملة، حيث قدّم قطاع الرعاية الأساسية نحو 416 ألفًا و481 خدمة، بينما وفّر قطاع الرعاية العلاجية 443 ألفًا و335 خدمة، كما شملت الخدمات 109 آلاف و772 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، و43 ألفًا و242 خدمة من قطاع الطب الوقائي.

المستشفيات والهيئات المشاركة

وقدّمت الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية 79 ألفًا و872 خدمة، فيما ساهمت مبادرة «صحتك سعادة» للصحة النفسية بتقديم 5 آلاف و663 خدمة، كما قدمت مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي 209 آلاف و991 خدمة، وهيئة الإسعاف 5 آلاف و335 خدمة.

كما وفّرت مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة 98 ألفًا و737 خدمة، إلى جانب إجراء 2149 عملية جراحية ضمن مبادرة قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 15 ألفًا و393 خدمة.

التوعية والتثقيف الصحي

كما أعطت الحملة اهتمامًا كبيرًا بالجانب التوعوي، حيث قدّمت فرق التواصل المجتمعي برامج التثقيف الصحي والتوعية لـ79 ألفًا و385 مواطنًا، وجاء ذلك عبر أنشطة وندوات توعوية في المراكز التجارية والنوادي والأماكن العامة بمختلف المحافظات، بهدف تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الاستفادة من الخدمات المقدمة.

