فيفا يسلّط الضوء على أقوى مواجهات تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ، خمس مباريات وصفها بالأقوى والأكثر إثارة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، والتي تُقام خلال شهر سبتمبر الجاري، وجاءت المواجهة المرتقبة بين مصر وبوركينا فاسو في الصدارة، إلى جانب أربع قمم كروية أخرى تجمع كبار القارة السمراء.

مصر في مواجهة بوركينا فاسو

وضع "فيفا" المباراة التي تجمع بين بوركينا فاسو ومصر في التاسع من سبتمبر بالعاصمة "واجادوجو" من ضمن المباريات الهامة، حيث يواصل المنتخب المصري، متصدر مجموعته دون أي خسارة، مسيرته نحو المونديال.

وأوضح التقرير ، أن فوز مصر على إثيوبيا وبوركينا فاسو قد يضمن لها بطاقة التأهل المبكر.

ويعتمد منتخب مصر على قوة هجومية يقودها محمد صلاح، هداف التصفيات برصيد ستة أهداف، إلى جانب محمود حسن تريزيجيه الذي أحرز خمسة أهداف، وعلى الجانب الآخر يعتمد منتخب بوركينا فاسو على الثنائي لاسينا تراوري وبرتراند تراوري، أصحاب ثمانية أهداف من أصل 13، ما يجعلهم خصماً عنيداً في صراع الصدارة أو المنافسة على الملحق العالمي.

الرأس الأخضر ضد الكاميرون

المواجهة الثانية تجمع بين الرأس الأخضر المتصدر لمجموعته والطامح لتحقيق حلم المشاركة الأولى في كأس العالم، والكاميرون صاحب التاريخ العريق بثماني مشاركات مونديالية، ويؤكد "فيفا" أن قوة الرأس الأخضر تكمن في اللعب الجماعي، فيما يملك "الأسود غير المروضة" ترسانة هجومية يقودها فينسنت أبو بكر، هداف المجموعة وبرايان مبيومو مهاجم مانشستر يونايتد الجديد.

جنوب أفريقيا ضد نيجيريا

المواجهة الثالثة ستكون بين جنوب أفريقيا ونيجيريا، يأمل الحارس رونون ويليامز في قيادة "الأولاد" للعودة إلى المونديال، غير أن "النسور الخضراء" يقودهم فيكتور أوسيمين، المنتقل إلى جالطة سراي في صفقة قياسية، والذي أحرز ثلاثة أهداف حاسمة أعادت لنيجيريا بريقها في التصفيات، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل 1-1.

كوت ديفوار ضد الجابون

وفي مواجهة كوت ديفوار ضد الجابون يتصدر منتخب كوت ديفوار مجموعته بفضل قوة هجومية ودفاعية لافتة، إذ سجل 14 هدفاً دون أن تستقبل شباكه أي هدف، ويواجه الأفيال منتخب الجابون الذي يسعى لرد اعتباره بعد خسارته الوحيدة أمام كوت ديفوار في يونيو الماضي، ويُنتظر أن تكون مواجهة الإياب أكثر إثارة بوجود نجوم بارزين مثل سيباستيان هالر من جانب الأفيال ودينيس بوانجا هداف المجموعة من جانب الجابون.

المغرب ضد النيجر

المباراة الخامسة المغرب ضد النيجر حيث يقود منتخب النيجر المدرب المغربي بادو الزاكي الذي يعرف جيداً كرة بلاده بعد أن تولى تدريب "أسود الأطلس" سابقاً، وكان المغرب قد قلب الطاولة في لقاء الذهاب محققاً فوزاً مثيراً بنتيجة 2-1، ليستمر في سلسلة اللاهزيمة الممتدة منذ 18 شهراً، ويؤكد "فيفا" أن المغرب قد يصبح أول منتخب أفريقي يحجز مكانه في المونديال حال فوزه على النيجر وتعثر تنزانيا.