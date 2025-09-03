قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4 مليون دولار | شوبير يكشف حقيقة تفاوض الأهلي مع مورينيو
قافلة "زاد العزة".. الهلال الأحمر: 2700 طن مساعدات عاجلة لأهالي غزة
مش متخيّلهم بالسوء دا | تصريح صادم من خالد الغندور يخص لاعبي الأهلي
الإصابة تبعد سالم الدوسري عن مواجهة السعودية ضد مقدونيا
الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة جولة إعادة الشيوخ .. غدًا
روسيا تش هجومًا كاسحًا على أوكرانيا .. وتحرك من بولندا
الأعلي منذ بداية سياسة التجويع .. وفاة 19 فلسطينيا بسبب المجاعة خلال يومين
كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل إلكترونيًا
الصحة العالمية تشيد بتطوير مصر نظام ترصد متكاملًا لمقاومة مضادات الميكروبات
دخول شاحنات خيام وأغطية لتلبية احتياجات نازحي غزة من العدوان الإسرائيلي
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة اقتحام مزلقانات السكة الحديد أثناء إغلاقها
وزيرة البيئة تبحث مع مساعد وزير الخارجية مشاركة مصر في COP30 بالبرازيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

فيفا يسلّط الضوء على أقوى مواجهات تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026

فيفا يسلّط الضوء على أقوى مواجهات تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026
فيفا يسلّط الضوء على أقوى مواجهات تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026
ولاء خنيزي

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ، خمس مباريات وصفها بالأقوى والأكثر إثارة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، والتي تُقام خلال شهر سبتمبر الجاري، وجاءت المواجهة المرتقبة بين مصر وبوركينا فاسو في الصدارة، إلى جانب أربع قمم كروية أخرى تجمع كبار القارة السمراء.

مصر في مواجهة بوركينا فاسو

وضع "فيفا" المباراة التي تجمع بين بوركينا فاسو ومصر في التاسع من سبتمبر بالعاصمة "واجادوجو" من ضمن المباريات الهامة، حيث يواصل المنتخب المصري، متصدر مجموعته دون أي خسارة، مسيرته نحو المونديال.

وأوضح التقرير ، أن فوز مصر على إثيوبيا وبوركينا فاسو قد يضمن لها بطاقة التأهل المبكر.

ويعتمد منتخب مصر على قوة هجومية يقودها محمد صلاح، هداف التصفيات برصيد ستة أهداف، إلى جانب محمود حسن تريزيجيه الذي أحرز خمسة أهداف، وعلى الجانب الآخر يعتمد منتخب بوركينا فاسو على الثنائي لاسينا تراوري وبرتراند تراوري، أصحاب ثمانية أهداف من أصل 13، ما يجعلهم خصماً عنيداً في صراع الصدارة أو المنافسة على الملحق العالمي.

الرأس الأخضر ضد الكاميرون

المواجهة الثانية تجمع بين الرأس الأخضر المتصدر لمجموعته والطامح لتحقيق حلم المشاركة الأولى في كأس العالم، والكاميرون صاحب التاريخ العريق بثماني مشاركات مونديالية، ويؤكد "فيفا" أن قوة الرأس الأخضر تكمن في اللعب الجماعي، فيما يملك "الأسود غير المروضة" ترسانة هجومية يقودها فينسنت أبو بكر، هداف المجموعة وبرايان مبيومو مهاجم مانشستر يونايتد الجديد.

جنوب أفريقيا ضد نيجيريا

 المواجهة الثالثة ستكون بين جنوب أفريقيا ونيجيريا، يأمل الحارس رونون ويليامز في قيادة "الأولاد" للعودة إلى المونديال، غير أن "النسور الخضراء" يقودهم فيكتور أوسيمين، المنتقل إلى جالطة سراي في صفقة قياسية، والذي أحرز ثلاثة أهداف حاسمة أعادت لنيجيريا بريقها في التصفيات، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل 1-1.

كوت ديفوار ضد الجابون

وفي مواجهة كوت ديفوار ضد الجابون يتصدر منتخب كوت ديفوار مجموعته بفضل قوة هجومية ودفاعية لافتة، إذ سجل 14 هدفاً دون أن تستقبل شباكه أي هدف، ويواجه الأفيال منتخب الجابون الذي يسعى لرد اعتباره بعد خسارته الوحيدة أمام كوت ديفوار في يونيو الماضي، ويُنتظر أن تكون مواجهة الإياب أكثر إثارة بوجود نجوم بارزين مثل سيباستيان هالر من جانب الأفيال ودينيس بوانجا هداف المجموعة من جانب الجابون.

المغرب ضد النيجر

المباراة الخامسة المغرب ضد النيجر حيث يقود منتخب النيجر المدرب المغربي بادو الزاكي الذي يعرف جيداً كرة بلاده بعد أن تولى تدريب "أسود الأطلس" سابقاً، وكان المغرب قد قلب الطاولة في لقاء الذهاب محققاً فوزاً مثيراً بنتيجة 2-1، ليستمر في سلسلة اللاهزيمة الممتدة منذ 18 شهراً، ويؤكد "فيفا" أن المغرب قد يصبح أول منتخب أفريقي يحجز مكانه في المونديال حال فوزه على النيجر وتعثر تنزانيا.

فيفا تصفيات أفريقيا مواجهات تصفيات أفريقيا مونديال 2026 الاتحاد الدولي لكرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الطقس

شتاء لم نشهده منذ 20 عاما.. الأرصاد تكشف

مضيفة مصر للطيران

بطلة في الجو.. مضيفة مصر للطيران تنقذ حياة طفل من الاختناق على ارتفاع 30 ألف قدم |تفاصيل

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

سعر الدولار في مصر

رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

احمد حسن

«اهدى شوية وركز في شغلك».. أحمد حسن يوجّه رسالة شديدة اللهجة لـ «شوبير»

سامح حسين

زوجة سامح حسين توجّه رسالة طمأنة لجمهوره بصورة من داخل المستشفى

ترشيحاتنا

الاتحاد السكندري

استعدادا لتصحيح المسار.. الاتحاد السكندري يواجه سبورتنج وديًا غدا

شوبير

شوبير: الأهلي يتراجع عن الاستعجال في اختيار المدرب الأجنبي

اتحاد كرة اليد

عمرو فتحي يترأس البعثة.. قائمة منتخب الشابات لبطولة أفريقيا لليد بالجزائر

بالصور

بفستان البحر.. دنيا سمير غانم تستعرض رشاقتها على الشاطئ

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

العسل الأسود: كنز غذائي غني بالفوائد.. لكن هل له أضرار؟

فوائد العسل الأسود وأضراره
فوائد العسل الأسود وأضراره
فوائد العسل الأسود وأضراره

الصحة تعلن تقديم 73 مليون خدمة طبية مجانية خلال 49 يومًا

صورة من إحدى الخدمات الصحية
صورة من إحدى الخدمات الصحية
صورة من إحدى الخدمات الصحية

طريقة عمل سلطة الباذنجان المشوية.. نكهة شرقية مميزة على سفرتك

سلطة الباذنجان
سلطة الباذنجان
سلطة الباذنجان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد