قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
لقاء سويدان تكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالتها الصحية
الضرائب تحدد الأنشطة الإلكترونية الخاضعة للمحاسبة الضريبية.. تعرف عليها
أمن الطاقة مسئولية الجميع.. ندوة بمجمع إعلام الوادي الجديد
الأمر سينتهي.. ترامب يطالب حماس بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين فورا
أول تعليق من بوتين ردا على تصريحات ترامب بشأن مؤامرة
بقرار من فيفا.. أزمة أوراق تعطل انتقال لابورت من النصر إلى أتلتيك بلباو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الصحة العالمية تؤكد إصابة أكثر من مليار شخص بأمراض نفسية| تفاصيل

الانتح.ار.. الصحة العالمية تؤكد إصابة اكثر من مليار شخص بأمراض نفسية| تفاصيل
الانتح.ار.. الصحة العالمية تؤكد إصابة اكثر من مليار شخص بأمراض نفسية| تفاصيل
ولاء خنيزي

كشفت منظمة الصحة العالمية عن معاناة أكثر من مليار شخص في العالم من اضطرابات نفسية، أبرزها القلق والاكتئاب، وهو ما ينعكس بخسائر بشرية واقتصادية جسيمة، وتُعد هذه الاضطرابات ثاني أكبر سبب للإعاقة طويلة الأمد، مما يؤدي إلى فقدان سنوات من الحياة الصحية، فضلًا عن ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية على الأفراد والأسر.

تقارير تكشف الفجوات

وأصدرت المنظمة تقريرين بعنوان "الصحة النفسية العالمية اليوم" و "أطلس الصحة النفسية 2024"، وقد أظهرا جوانب من التقدم مثل تحديث بعض الدول لسياساتها الصحية، غير أن الفجوات لا تزال كبيرة، ويأتي نشر هذه النتائج قبل الاجتماع الأممي رفيع المستوى حول الأمراض غير المعدية والصحة النفسية المقرر في نيويورك في سبتمبر 2025.

الانتحار والتكلفة الاقتصادية

وأشار التقرير إلى أن الانتحار أودى بحياة نحو 727 ألف شخص في عام 2021، وهو من الأسباب الرئيسية للوفاة بين الشباب في مختلف الدول، كما حذرت المنظمة من أن التقدم في الحد من معدلات الانتحار ضعيف للغاية، إذ من المتوقع ألا يتجاوز الانخفاض 12% بحلول عام 2030، بعيدًا عن الهدف العالمي المتمثل في خفضه بمقدار الثلث، أما اقتصاديًا  فإن الاكتئاب والقلق يكبدان الاقتصاد العالمي نحو تريليون دولار سنويًا بسبب فقدان الإنتاجية، ما يبرز الحاجة إلى حلول أكثر فاعلية.

تحديات الاستثمار والخدمات

وأشار "أطلس الصحة النفسية" إلى أن متوسط الإنفاق الحكومي على الصحة النفسية لا يتعدى 2% من ميزانيات الصحة، وهو مستوى ثابت منذ عام 2017. وتتضح الفوارق بين الدول بشكل صارخ، ففي حين تنفق الدول مرتفعة الدخل نحو 65 دولارًا للفرد، لا يتجاوز الإنفاق في الدول منخفضة الدخل 0.04 دولار، كما لا يتعدى عدد العاملين في هذا المجال 13 لكل 100 ألف شخص عالميًا، مع وجود عجز كبير في الدول الفقيرة.

العمل الجماعي

وأكد الدكتور تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن رعاية الصحة النفسية ليست امتيازًا بل حق أساسي.

وشدد على ضرورة الاستثمار في هذا المجال باعتباره استثمارًا في الأفراد والمجتمعات والاقتصادات، ودعت المنظمة الحكومات إلى تعزيز التمويل، وتطوير التشريعات الداعمة لحقوق المرضى، وتوسيع نطاق الرعاية المجتمعية، بما يضمن تحولًا جذريًا في أنظمة الصحة النفسية عالميًا.

أمراض نفسية الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية اضطرابات نفسية القلق الاكتئاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3-9-2025

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

ترشيحاتنا

حملات مكثفة للنظافة

لتحسين المظهر الحضاري.. حملات نظافة مكثفة بحي شرق كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة

محافظ كفر الشيخ يؤدي واجب العزاء في وفاة والدة رئيس الجامعة السابق

محافظ الدقهلبة

الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية.. محافظ الدقهلية يكرم القيادات التنفيذية

بالصور

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف

شاهد جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 300 ألف جنيه

جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً

بروز عظمة القدم الوكعة لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟

بروز عظمة القدم (الوكعة).. لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟
بروز عظمة القدم (الوكعة).. لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟
بروز عظمة القدم (الوكعة).. لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد