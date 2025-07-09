زينة عامر وچنا عطية تتوجان بذهبية تتابع الناشئات ببطولة العالم للخماسي الحديث

توج الزوجي المصري المكون من زينة عامر وچنا عطية بالميدالية الذهبية لمنافسات تتابع الناشئات تحت 21 سنة ببطولة العالم للتتابعات للخماسي الحديث، المقامة على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، خلال الفترة من 7 إلى 14 يوليو الجاري.



وجاء تتويج زينة وچنا عقب حصدهما 1235 نقطة.



وجاء زوجي الدولة المحايدة في المركز الثاني برصيد 1171 نقطة ، والزوجي المكسيكي في المركز الثالث برصيد 943 نقطة .



وقام بتسليم الميداليات كل من: المهندس شريف العريان نائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث ورئيس الاتحاد المصري للعبة ، وسلفستر زاري رئيس الاتحاد الافريقي للخماسي الحديث ، وكارين بوزو عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث، ورافايل اكوستا عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث وهاشم يس المدير التنفيذي للاتحاد المصري للخماسي الحديث ، والدكتور سيد فتحي المدير التنفيذي للفاعليات بمستشفيات أندلسية.



وتستأنف بعد قليل منافسات تتابع الناشئين تحت 21 سنة والتي يشارك بها الزوجي المصري مصطفى ابو عامر ومازن طارق شعبان .



وكانت مصر قد حصدت أمس ذهبية تتابع السيدات عن طريق فريدة خليل وملك إسماعيل ، وبرونزية تتابع الرجال عن طريق معتز وائل وشقيقه عمر وائل .



وتشهد بطولة العالم للتتابعات مشاركة 340 لاعبًا ولاعبة من 36 دولة.