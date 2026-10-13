دير المحرق يحذر من حساب وهمي ينتحل صفة الراهب القمص بطرس المحرقي

حذر دير السيدة العذراء مريم المحرق العامر بجبل قسقام، من التعامل مع أحد الحسابات الوهمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والذي ينتحل اسم وصفة الراهب القمص بطرس المحرقي، مؤكدًا أن الحساب لا يمت له بصلة.

وأوضح الدير، في تنويه نشره على صفحته الرسمية على الفيس بوك، أن الراهب القمص بطرس المحرقي لا يمتلك أي حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن أي حساب يستخدم اسمه أو صفته يُعد حسابًا منتحلًا ولا يمثل الراهب بأي شكل من الأشكال.

ودعا الدير الجميع إلى توخي الحذر والدقة عند التعامل مع الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم التفاعل مع الحساب الوهمي أو التعامل معه، تجنبًا لأي محاولات للاستغلال أو التضليل باسم الراهب.

يأتي هذا التنويه في إطار حرص الدير على توعية المتابعين بضرورة التأكد من صحة الحسابات والصفحات قبل التفاعل معها أو الاستجابة لأي طلبات تصدر عنها، حفاظًا على سلامة الجميع ومنعًا لانتحال الشخصيات.