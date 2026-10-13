الاعتماد والرقابة الصحية: حزمة تدريبية لكوادر الأمانة العامة للصحة النفسية

نظمت هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، من خلال مركز التدريب التابع لها، حزمة برامج تدريبية تستهدف كوادر الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان والمستشفيات التابعة لها بمختلف المحافظات، وذلك ضمن خطة تدريبية شاملة لتعزيز قدرات العاملين على تطبيق معايير اعتماد مستشفيات ومراكز الصحة النفسية الصادرة عن GAHAR، وترسيخ مفاهيم سلامة المرضى والرعاية المتمركزة حول احتياجاتهم وحقوقهم في إطار الجهود المبذولة لدعم تطوير خدمات الصحة النفسية ورفع جاهزية منشآتها لتطبيق معايير الجودة الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR والمعتمدة دوليا من “الاسكوا”

وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن اهتمام الدولة بتطوير خدمات الصحة النفسية يأتي في إطار التوجه العام لتعزيز منظومة الرعاية الصحية، باعتبار الصحة النفسية أحد المكونات الأساسية لصحة الإنسان وجودة حياته، وأحد المحاور المهمة في الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024–2030.

وأضاف أن تطبيق معايير الجودة والاعتماد الصادرة عن "جهار" يتطلب كوادر مؤهلة قادرة على تحويل المعايير إلى ممارسات فعلية داخل المنشآت الصحية، بما يعزز سلامة المرضى، ويحافظ على حقوقهم وكرامتهم وخصوصيتهم، ويرتقي بجودة الرعاية المقدمة لهم.

معايير "GAHAR"

وأوضح رئيس الهيئة أن معايير "GAHAR" لاعتماد مستشفيات ومراكز الصحة النفسية تتناول مختلف جوانب تقديم الخدمة، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين متطلبات الرعاية المتمركزة حول المريض ومعايير سلامة المنشأة وكفاءة إدارتها، بما يضمن توفير بيئة آمنة للمرضى والعاملين، ويدعم استمرارية الرعاية وتكاملها.

وأشاد الدكتور أحمد طه بالتعاون القائم بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان، برئاسة الدكتور أيمن عباس، مؤكدًا أهمية التنسيق بين الجانبين لتأهيل الكوادر ورفع جاهزية المنشآت لتطبيق معايير الاعتماد، وفق منهجية موحدة تدعم نشر ثقافة الجودة والتحسين المستمر في خدمات الصحة النفسية.

ونفذ مركز تدريب "جهار"، تحت إشراف د.الشيماء عبد الفتاح، مدير عام الإدارة العامة للتدريب للغير، خمسة برامج تدريبية ، عن بعد، ضمن الخطة المقدمة للأمانة العامة للصحة النفسية التابعة للقطاع العلاجي بوزارة الصحة والسكان، استهدفت نحو 600 متدرب من العاملين بالأمانة والمستشفيات التابعة لها.

وتناولت البرامج متطلبات ومعايير اعتماد مستشفيات الصحة النفسية الصادرة عن الهيئة، بدءًا من متطلبات السلامة الوطنية وترسيخ ثقافة الرعاية المتمركزة حول المريض، بما يشمل صون حقوق المرضى وكرامتهم وخصوصيتهم، وتمكينهم وإشراك أسرهم ومقدمي الرعاية في العملية العلاجية، وصولًا إلى ضمان سهولة الوصول إلى الخدمات واستمراريتها وانتقال المرضى بين مستويات الرعاية بصورة آمنة.

وشملت المحاور التدريبية متطلبات التقييم وتقديم الرعاية الفعالة، والكشف المبكر والوقاية للمرضى المعرضين لخطر إيذاء أنفسهم أو الآخرين، وإدارة الدواء وضمان سلامته، إلى جانب تنسيق الرعاية بما يتناسب مع احتياجات كل مريض، وتوفير الموارد اللازمة لاستمرار تقديم الخدمة داخل المنشأة أو خارجها عند الحاجة.

وامتد التدريب إلى المعايير المتعلقة بسلامة المنشآت وبيئة العمل، بما يشمل إدارة المواد والنفايات الخطرة، ومتطلبات السلامة والأمن، والوقاية من العنف، والتأهب للطوارئ، ومكافحة العدوى ومنع انتشارها، بما يدعم حماية المرضى ومقدمي الخدمة على حد سواء.

وشملت الجهات المستفيدة من التدريب كوادر من 16 مستشفى ومركزًا للصحة النفسية، هي: مستشفى العباسية للصحة النفسية، ومستشفى الخانكة للصحة النفسية، ومستشفى المعمورة للصحة النفسية، ومركز عباس حلمي بالعجمي في الإسكندرية، ومستشفى إمبابة للصحة النفسية، ومستشفى دميرة للصحة النفسية بالدقهلية، ومستشفى العزازي للصحة النفسية بالشرقية، ومستشفى بنها للصحة النفسية، ومستشفى شبين الكوم للصحة النفسية، ومستشفى أسيوط للصحة النفسية، ومستشفى المنيا للصحة النفسية، ومستشفى دمياط للصحة النفسية، ومستشفى سوهاج للصحة النفسية، ومستشفى طنطا للصحة النفسية بالغربية، ومستشفى مصر الجديدة «المطار» للصحة النفسية، ومستشفى بني سويف للصحة النفسية.

وتم تنفيذ البرامج التدريبية بمعرفة مدربين معتمدين، مع التركيز على ربط متطلبات المعايير بالتطبيق العملي داخل المنشآت، بما يساعد المشاركين على فهم آليات التنفيذ، وتحديد فرص التحسين، وتحويل متطلبات الاعتماد إلى إجراءات ونظم عمل واضحة يمكن متابعتها وقياس نتائجها.

وأكدت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR استمرار جهودها في دعم منشآت الصحة النفسية بالمعرفة الفنية والتدريب اللازم لتطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى، انطلاقًا من أن جودة الرعاية النفسية لا تقتصر على إتاحة العلاج، وإنما تشمل تقديمه بأمان، واحترام حقوق المريض وكرامته، وضمان استمرارية الرعاية وفق معايير واضحة وقابلة للتطبيق والتقييم.