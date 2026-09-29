«الاعتماد والرقابة الصحية» تشارك في المؤتمر الدولي الـ42 لـ«ISQua» بدبلن

تشارك الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، برئاسة الدكتور أحمد طه، في فعاليات المؤتمر الدولي الـ42 للجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua)، الذي تستضيفه العاصمة الأيرلندية دبلن خلال الفترة من 27 إلى 30 سبتمبر 2026، بمشاركة أكثر من 1,400 خبير ومتخصص من نحو 80 دولة، في واحد من أبرز التجمعات الدولية المعنية بجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى والابتكار وتطوير النظم الصحية.



وشارك الدكتور أحمد طه والوفد المرافق له في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، بحضور الدكتور إيزيكييل غارسيا إلوريو، رئيس الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua)، والتي تناولت مستقبل النظم الصحية وسبل بناء أنظمة أكثر استجابة لاحتياجات المرضى والمجتمعات، وأهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات والهيئات الدولية المعنية بالجودة والاعتماد، وذلك في إطار شعار المؤتمر هذا العام: «الازدهار من خلال التعاطف والمجتمع: مشاركة القصص من أجل مستقبل النظم الصحية».

كما شارك وفد الهيئة في عدد من الجلسات العلمية المتخصصة التي ناقشت أبرز القضايا المؤثرة في مستقبل جودة الرعاية الصحية، وفي مقدمتها جلسة حول «الابتكار والتحول الرقمي نحو مستقبل جودة الرعاية الصحية»، تناولت دور الحلول الرقمية والابتكار في تطوير أداء النظم الصحية وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب جلسة علمية حول «سلامة المرضى»، ناقشت أهمية تطوير الممارسات والنظم التي تضمن تقديم رعاية صحية أكثر أمانًا وتمركزًا حول احتياجات المرضى.

أحدث الاتجاهات والتجارب العالمية

وأكد الدكتور أحمد طه أن مشاركة الهيئة في المؤتمر الدولي للجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية تمثل فرصة مهمة للاطلاع على أحدث الاتجاهات والتجارب العالمية في مجالات الجودة والاعتماد وسلامة المرضى، وتبادل الخبرات مع المؤسسات والهيئات الدولية المتخصصة، بما يدعم مسيرة التطوير المستمر لمنظومة جودة الرعاية الصحية في مصر.



وقال رئيس الهيئة إن التحول الرقمي والابتكار لم يعودا مجرد أدوات مساندة لتطوير النظم الصحية، وإنما أصبحا من العناصر الرئيسية التي تعيد تشكيل مستقبل الرعاية الصحية عالميًا، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية للتكنولوجيا لا تُقاس فقط بحداثتها، وإنما بقدرتها على تحسين جودة الرعاية ونتائجها، والحد من المخاطر، ودعم مقدمي الخدمة، وتحقيق قيمة حقيقية للمريض والمنظومة الصحية ككل.



وأضاف أن سلامة المرضى تظل البوصلة الأساسية لأي منظومة تسعى إلى تحقيق جودة حقيقية ومستدامة، مشيرًا إلى أن الجودة لا تتحقق فقط من خلال وضع المعايير، وإنما من خلال بناء نظم قادرة على تحويل هذه المعايير إلى ممارسات يومية، وقياس النتائج، والتعلم المستمر، بما يسهم في الحد من المخاطر وتحسين أداء المنشآت الصحية وترسيخ ثقافة الجودة وسلامة المرضى.



وعلى هامش المؤتمر، عقد الدكتور أحمد طه عددًا من اللقاءات مع قيادات وممثلي مؤسسات الاعتماد والجودة الدولية والإقليمية، في إطار تعزيز التواصل وتبادل الخبرات وبحث فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.



وفي هذا السياق، التقى رئيس الهيئة ممثلي DNV Healthcare، إحدى الجهات الدولية العاملة في مجال اعتماد المستشفيات بالولايات المتحدة، حيث بحث الجانبان سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجالات جودة الرعاية الصحية والاعتماد وسلامة المرضى، والاستفادة من التجارب الدولية في تطوير نظم وأدوات تقييم جودة الخدمات الصحية.



كما التقى الدكتور أحمد طه بالدكتورة سلمى الجعوني، الرئيس التنفيذي لمجلس اعتماد المؤسسات الصحية بالأردن، حيث تناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مؤسسات الاعتماد في المنطقة.



وشملت اللقاءات كذلك ممثلي مجلس المعايير الصحية الأسترالي (ACHS International)، ومن بينهم الدكتورة كارين لوكسفورد، الرئيس التنفيذي لـACHS International، والسيدة لويز كوسكيلي، المدير التنفيذي لـACHS International and Consulting، حيث تناولت المناقشات أحدث التطورات في مجال الاعتماد، وآليات تطوير جودة الرعاية الصحية، وفرص تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين.



وأكد الدكتور أحمد طه، خلال هذه اللقاءات، أهمية بناء جسور مستدامة للتعاون والتواصل بين هيئات الاعتماد الدولية والإقليمية، والاستفادة من الخبرات والتجارب المتبادلة في تطوير أدوات ومنهجيات تقييم جودة الخدمات الصحية، بما يواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع الصحي عالميًا، خاصة في ظل التوسع في استخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية.



وتأتي مشاركة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في المؤتمر الدولي الـ42 لـISQua في إطار حرصها على تعزيز حضور مصر على خريطة الجودة الصحية الدولية، وتوسيع شبكة التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة، ومتابعة أحدث الممارسات والتوجهات العالمية في مجالات الاعتماد وسلامة المرضى والابتكار والتحول الرقمي، بما يدعم التطوير المستمر لمنظومة الجودة والاعتماد في مصر.



ويُعد المؤتمر الدولي السنوي للجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua) أحد أبرز الملتقيات العالمية المتخصصة في جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى والابتكار وتطوير النظم الصحية، حيث يجمع قيادات وخبراء ومتخصصين من مختلف دول العالم لتبادل التجارب والخبرات ومناقشة التحديات والابتكارات التي تشكل مستقبل الرعاية الصحية.