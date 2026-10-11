الصحة: تشغيل عيادات «سند» للدعم النفسي والإرشاد الأسري

تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية 2026، أضاءت وزارة الصحة والسكان، مستشفيات ومراكز الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان باللون الأخضر، في رسالة تعزز الوعي المجتمعي بأهمية الصحة النفسية كمكون أساسي للصحة العامة وجودة الحياة، وتؤكد التزام الدولة بنشر ثقافة الوقاية والتدخل المبكر وتشجيع طلب الدعم المتخصص والحد من الوصمة المجتمعية المرتبطة بالاضطرابات النفسية وترسيخ قيم الاحترام والاحتواء وعدم التمييز.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن إضاءة المنشآت باللون الأخضر تجسد الأمل في التعافي وتسلط الضوء على ضرورة تضافر جهود المؤسسات والمجتمع لتوفير بيئة آمنة وداعمة تحترم كرامة متلقي الخدمات وتصون حقوقهم، مشيراً إلى أن جهود الوزارة تمتد لتطوير الخدمات المقدمة للمرضى وأسرهم والاهتمام بالصحة النفسية للعاملين ومقدمي الخدمة لضمان استجابة متكاملة للاحتياجات المختلفة.

تشغيل عيادات «سند» للدعم النفسي

من جانبه، أعلن الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، استمرار تطوير خدمات الرعاية النفسية وعلاج الإدمان وتوسيع أنشطة التوعية والتثقيف المجتمعي، معلناً قرب تشغيل عيادات «سند» للدعم النفسي والإرشاد الأسري كمرحلة أولى بمستشفيي المعمورة والعباسية، باعتبار الأسرة شريكاً أساسياً في رحلة العلاج والتعافي.

وتعمل العيادات على مساعدة أهالي المرضى في فهم طبيعة الحالات وطرق التعامل معها، وتقديم التثقيف الصحي والنفسي وتقييم الاحتياجات النفسية والاجتماعية للأسرة، ومتابعة المريض وذويه والإحالة إلى الخدمات المتخصصة عند الحاجة، مع إتاحة التواصل والمتابعة عبر فرق مدربة لضمان التدخلات المناسبة ومتابعة النتائج.

برنامج «سند»

ويتضمن برنامج «سند» محوراً خاصاً لتعزيز الصحة النفسية للعاملين ومقدمي الخدمة من خلال تطبيق مقياس متخصص لتقييم مستوى الاحتراق الوظيفي وتحديد التدخلات المناسبة، بما يشمل تنمية مهارات التعامل مع الضغوط المهنية ووضع آليات للوقاية من الاحتراق والحد من آثاره على بيئة العمل وجودة الخدمات.

ويخصص يوم أسبوعي لتقديم خدمات الدعم النفسي والإرشاد الأسري لأهالي المرضى، ويوم آخر لتطبيق برنامج مواجهة الاحتراق الوظيفي للعاملين ضمن المرحلة الأولى بالمستشفيين، بما يدعم بناء منظومة رعاية نفسية متكاملة ومستدامة.