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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الصحة يتفقد معهد روبرت كوخ الألماني لبحث تعزيز التعاون في الأمن الصحي والترصد الوبائي على هامش قمة الصحة العالمية ببرلين

وزير الصحة
وزير الصحة
أ ش أ

قام الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بزيارة تفقدية لمقر معهد روبرت كوخ بألمانيا، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات قمة الصحة العالمية المنعقدة في العاصمة الألمانية برلين.

وأشاد الدكتور خالد عبد الغفار بالدور المحوري والتاريخي الذي يلعبه معهد روبرت كوخ باعتباره المعهد الوطني المرجعي للصحة العامة في ألمانيا، مؤكداً حرص الدولة المصرية على بناء شراكات استراتيجية مؤسسية مستدامة مع كبرى المعاهد العالمية لدعم البنية التحتية الصحية وتطوير منظومات الترصد والاستجابة الفعالة للطوارئ الصحية.

وصرح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن الجانبين عقدا جلسة مباحثات استعرضت آفاق التعاون المستقبلي بين وزارة الصحة والسكان ومعهد روبرت كوخ، حيث شملت المناقشات تطوير معلومات الصحة العامة وأنظمة الإنذار المبكر والترصد الرقمي والقائم على الأحداث، إلى جانب تعزيز قدرات مختبرات الصحة العامة في مجالات التشخيص الجزيئي والتسلسل الجيني لمسببات الأمراض الناشئة، فضلاً عن تبادل الخبرات في إدارة الأزمات والجاهزية لتفشي الأمراض وتنظيم تمارين المحاكاة المشتركة.

وتطرق الاجتماع إلى سبل تعزيز الأمن البيولوجي والسلامة الحيوية وتطوير حوكمة المخاطر البيولوجية داخل المنشآت الطبية والمختبرية، إضافة إلى بحث الاستثمار في الكوادر البشرية من خلال إطلاق مسار متكامل لتبادل الخبراء والعلماء وتنفيذ برامج تدريب المدربين وإيفاد الأخصائيين المصريين للتدريب المباشر مع فرق عمل المعهد.

واتفق الجانبان على تسمية نقاط اتصال تقنية مشتركة تتولى فوراً صياغة وتحديد الأولويات، على أن يتم ترجمة هذه المخرجات إلى خطة عمل تنفيذية مركزة لعام 2027 بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار إمكانية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر لتكون منصة إقليمية واعدة لاستضافة الأنشطة والفعاليات التدريبية المشتركة التي تخدم دول قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

ومن جانبها، رحبت الدكتورة إيريس هونجر، نائب رئيس المعهد، بزيارة وزير الصحة والسكان، مشيدة بالإنجازات الكبرى التي حققها القطاع الصحي في مصر خلال السنوات الأخيرة والجهود الواسعة في مجالات الوقاية والترصد، مؤكدة تطلع المعهد لإرساء شراكة وثيقة ومثمرة تدعم الأمن الصحي الإقليمي والدولي. 

وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار معهد روبرت كوخ بألمانيا

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