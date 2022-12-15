مجلس النواب يستأنف عقد جلساته العامة الأحد المقبل

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب عقد الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأحد المقبل الموافق 18 ديسمبر.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس،، وذلك بعدما عقب المهندس أحمد سمير وزير الصناعة على طلبات الإحاطة والاسئلة المقدمة من النواب.

وقال المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، أن ما شهدته البلاد منذ عام 2011 وحتى 2016 مرورا بأحداث 2013 كان له تأثير سلبى على قطاع الصناعة.

وكان قد توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب صباح أمس الأول الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر 2022 على رأس وفد من مجلس النواب إلى دولة قطر، حيث تأتي تلك الزيارة تلبيةً لدعوة حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى القطري.

ومن المُقرر خلال تلك الزيارة أن يعقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مباحثات مُوسعة مع رئيس مجلس الشورى القطري تتناول سبل تعزيز العلاقات المصرية – القطرية على كافة الأصعدة، خاصة على الصعيد البرلماني، كما ستتناول المباحثات كيفية تعزيز التعاون البرلماني المصري – القطري وسبل تعزيزه، على كافة المستويات.