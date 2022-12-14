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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: مصر صدقت على كل اتفاقيات تعزيز المساواة بين الجنسين

صدى البلد

أكدت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، أن مصر خطت خطوات واسعة فى مجال حقوق الانسان والمساواة بين الجنسين ، مشيرة إلى أنه تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تأتي وفقًا للالتزامات المصرية حيال حقوق الإنسان كما وردت في المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.

وأشارت "نبيه " في كلمتها خلال مؤتمر معايير العمل الدولية والمساواة بين الجنسين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والبرلمان المصرى، والذي عقد اليوم ، إلى أن مصر صدقت على الاتفاقيات التى تهدف الى تعزيز المساواة بين الجنسين، وتمت ترجمتها الى المشاركة القوية للمرأة فى المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي فى مصر.

ولفتت عضو لجنة التضامن بمجلس النواب إلى استضافة مصر للمهاجرين بسبب الحروب والكوارث وحفظ حقوقهم الانسانية ودمجهم في المجتمع مؤكدة أن مصر تمثل الدرع الحامي للمصريين العاملين في الخارج وحمايتهم من الاستغلال او حرمانهم من حقوقهم، 
مؤكدة أن مصر رائدة في المساواة بين الجنسين وارتفاع مؤشرات التنمية البشرية خلال السنوات الأخيرة، 
ويأتي مؤتمر معايير العمل الدولية والمساواة بين الجنسين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والبرلمان المصرى، حيث يهدف المؤتمر الى تبادل المعلومات بين منظمة العمل الدولية وبين البرلمان المصرى كوسيلة لتعزيز التطبيق الفعال لمعايير العمل الدولية، وإبراز الوضع الحالى لمعايير العمل الدولية فى مصر، ومناقشة الاتفاقيات التى من الممكن تصديقها فى المستقبل.

شيماء محمود نبيه مجلس النواب معايير العمل الدولية

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