أسوان يعلن قائمته استعدادا مباراة سيراميكا كليوباترا





أعلن أيمن الرمادي المدير الفنى للفريق الأول بكره القدم بنادي أسوان ، قائمة معسكر ليلة مباراة سيراميكا ، والمقامة غدا بإستاد القاهرة ،ضمن مواجهات الجولة السابعة .



وجاءت القائمة كالأتى : خالد وليد ،عمرو حسام ،كاستلو ،اسلام صلاح ،محمد احمد عطوة ،اسلام جمال ،ميدو مصطفي ،الحسينى سمير ،علي فتحي ،احمد دحروج ،رافييل ،عبدالعزيز موسي ،أحمد بلية ،أحمد بلحاج ،عماد فتحي ،محمود صلاح ،جمال السعيد ،حمدى ذكي ،محمد جدو ،أحمد خالد ،دينالسون كامونى ،كامارا .

وكان قد حقق فريق نادى أسوان الفوز بالجولة الماضية على منافسه سموحة بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت علي استاد “الإسكندرية”، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



يدخل فريق أسوان اللقاء بالمركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط .