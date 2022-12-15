بعد قرار الفيدرالي.. بنوك مركزية عربية ترفع أسعار الفائدة

قررت عدد من البنوك العربية رفع أسعار الفائدة أسوة بقرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي الذي أعلن رفع الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه امس الاربعاء

أعلن البنك المركزي الإماراتي إنه رفع سعر الفائدة الأساسي 50 نقطة أساس إلى 4.4% بداية من الخميس 15 ديسمبر، وهي نفس نسبة الزيادة التي أقرها الفدرالي.

كما رفع مصرف البحرين المركزي أيضاً أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة، مشيراً إلى أن سعر الفائدة على الودائع لمدة أسبوع ارتفع إلى 5.25% من 4.75%، كما ارتفع سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 5% من 4.5%.

في الوقت نفسه، قال مصرف قطر المركزي إنه رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، تماشيا مع زيادة الفائدة الأميركية.

وأوضح في بيان إنه رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس على الودائع إلى 5% والإقراض إلى 5.5%، وإعادة الشراء إلى 5.25% بداية من الخميس 15 ديسمبر

وأعلن البنك المركزي السعودي رفع أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة، بعد رفع الفدرالي للفائدة، وذلك في إطار ربط الريال السعودي بالدولار.

وذكر في بيان أنه رفع أسعار إعادة الشراء وإعادة الشراء العكسي 50 نقطة أساس إلى 5% و 4.5% على التوالي.