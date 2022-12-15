عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الطاقة الأمريكي: 4 ملايين دولار لعلاج السرطان في أفريقيا

صدى البلد

 أعلنت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم ووكيلة وزارة الخارجية لمراقبة التسلح والأمن الدولي السفيرة بوني دي جنكينز، أمس الأربعاء، خلال قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا، عن دعم أمريكي إضافي لمبادرة "أشعة الأمل" التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بقيمة 4 ملايين دولار.
وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن الدعم الإضافي للمبادرة يدعم الوصول إلى العلاج الإشعاعي للسرطان المنقذة للحياة في إفريقيا، ويجدد تأكيد التزام الولايات المتحدة بتحقيق العدالة في الرعاية الصحية العالمية والسعي لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وقد أنشأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مبادرة أشعة الأمل لمساعدة البلدان النامية على اكتشاف السرطان وعلاجه من خلال توفير المعدات والتدريب. 
وتبني مبادرة أشعة الأمل على الجهود التي بذلتها الوكالة على مدى عقود من الزمن للعمل مع المنظمات الدولية والسلطات الصحية الوطنية ومقدمي الرعاية الصحية لإنشاء أنظمة وطنية فعالة لعلاج السرطان.

 

وزيرة الطاقة الأمريكية وزارة الخارجية الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة جديدة.. الأهلي خارج كأس العالم للأندية بفرمان من الفيفا

إحالة صيدلي إلى محكمة الجنايات لاتهامه بإنشاء محتويات إباحية

بتر عضوه الذكري لارضائها.. القصة الكاملة لميكانيكي كرداسة وعشيقته

تراجع حاد في سعر جرام الذهب بـ مصر عيار 21 الآن

على النايل سات.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة المغرب وفرنسا بكأس العالم 2022

حسّيت بإيده .. متزوجة تروي فضيحة تحرش طبيب بها في الجيزة

مفاجأة سارة بشأن أسعار الذهب .. تفاصيل

بعد طلاقها.. رد فعل صادم من غادة عبد الرازق تجاه زوجها

ترشيحاتنا

تراجع التضخم في بريطانيا من أعلى مستوى منذ 41 عامًا

أمر مؤسف.. عضو اتحاد الكرة السابق: لا توجد خطط واضحة للتطوير

أمريكا تعتزم تزويد أوكرانيا بقنابل ذكية

أحدهما كان فى عمر والدها.. تفاصيل 12 زيجة لغادة عبد الرازق.. صور

البنتاجون يكشف تفاصيل لقاء أوستن مع الرئيس السيسي في واشنطن

أصلي الفجر قبل الشروق بوقت بسيط فهل ضاع وقته؟.. علي جمعة يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. دنيا بطمة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

قبل طلاقهما.. لحظات رومانسية بين غادة عبد الرازق وزوجها| صور

وانقلب السحر.. حكاية المشجع “المنحوس” تشعل توقعات بطل المونديال

في 10 دقائق.. طريقة تحضير كيك الشكولاتة

فيديو

فيلم تنبأ بحصول المغرب على كأس العالم وشارك فيه الركراكي.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

كيف يمكنك الحصول على شقة في مشروع داره ؟ | الشروط والتفاصيل

بلغوا عنهم فورا .. رسالة تحذير من رئيس الوزراء للتجار | فيديو

قبل مباراة المغرب وفرنسا.. جماهير الأسود تناشد مجومبا ارتداء قميص الديوك |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ