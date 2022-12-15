وزير الطاقة الأمريكي: 4 ملايين دولار لعلاج السرطان في أفريقيا

أعلنت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم ووكيلة وزارة الخارجية لمراقبة التسلح والأمن الدولي السفيرة بوني دي جنكينز، أمس الأربعاء، خلال قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا، عن دعم أمريكي إضافي لمبادرة "أشعة الأمل" التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بقيمة 4 ملايين دولار.

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن الدعم الإضافي للمبادرة يدعم الوصول إلى العلاج الإشعاعي للسرطان المنقذة للحياة في إفريقيا، ويجدد تأكيد التزام الولايات المتحدة بتحقيق العدالة في الرعاية الصحية العالمية والسعي لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وقد أنشأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مبادرة أشعة الأمل لمساعدة البلدان النامية على اكتشاف السرطان وعلاجه من خلال توفير المعدات والتدريب.

وتبني مبادرة أشعة الأمل على الجهود التي بذلتها الوكالة على مدى عقود من الزمن للعمل مع المنظمات الدولية والسلطات الصحية الوطنية ومقدمي الرعاية الصحية لإنشاء أنظمة وطنية فعالة لعلاج السرطان.