استشاري تغذية: مخ الإنسان مثل الهواتف المحمولة تحتاج للشحن والصيانة

قالت الدكتورة دعاء حامد استشاري التغذية، أن المخ هو مركز التحكم ولابد من شحنه مثل الهواتف، وذلك الشحن يكون من خلال التغذية السليمة وكذلك المحافظة على صحته وتدعيم مهامه مثل الذاكرة والتركيز؛ مضيفة أن المخ يتكون من 60% من الدهون وهذه الدهون تحتاج لفيتامينات مثل الاوميجا 3 ودهون الأسماك مثل السالمون والتونة والسردين والرنجة والسمك الماكريل والبيض البلدي سواء للاطفال أو الكبار .

وأضافت دعاء حامد خلال مداخلة هاتفية على قناة دي ام سي الفضائية في برنامج صباح دي ام سي؛ أن هذه الأطعمة تحتوي على فيتامين أ و ب 6 ويجب على الأشخاص عدم اللجوء للمكملات الغذائيه إلا من خلال استشارة طبيب والأفضل هو حصول الفرد على هذه الفيتامينات من خلال التغذية السليمة.

وأوضحت استشاري التغذية، أن اللب والمكسرات وفول السوداني تحتوي على فيتامين e ومضاد للأكسدة؛ منوهة إلى أهمية شرب المياه وتناول الخضروات الورقية لأنها تحتوي على فيتامين ك وكذلك الجوفة والفلفل والطماطم لأنها غنية بالكثير من الفيتامينات.

وتابعت أن علينا تجنب الأطعمة المعلبة والمحفوظة لأن لها تأثير ضار على خلايا المخ مع التقليل من السكريات منتجات الدقيق الأبيض؛ مضيفة أن مشروب الكاكاو الذي يحتوي على 70% من الشيكولاتة يساعد على التركيز؛ كما أن إضافة الكركم على الطعام يزيد من التركيز بالإضافة إلى أن الشوكولاتة والشاي الأحمر والشاي الأخضر تحتوي على نسبة كافيين تساعد على التركيز.