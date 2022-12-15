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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تطالب بإطلاق حملات توعية حول كيفية التعامل مع السائح

السياحة فى مصر
السياحة فى مصر

طالبت مرفت الكسان عضو مجلس النواب، بضرورة إطلاق حملات توعية للمواطنين حول كيفية التعامل مع السائح في مصر وتوفير الخدمات الأزمة لجذب شريحة كبيرة من السائحين إلي مصر.

 

وقالت “الكسان” لـ"صدي البلد"، إن حركة السياحة تربطها علاقة طردية بالأحداث العالمية فكلما كان الوضع مستقرا كلما زاد معدل نموها وانتعاشها والعكس صحيح، ولذلك تسعي الدولة جاهدة لمواجهة أي تداعيات طارئة من شأنها التأثير علي السياحة المصرية.

 

 مشروع مسار العائلة المقدسة

أشارت عضو مجلس النواب، إلي أن مشروع مسار العائلة المقدسة المقرر سيعمل علي تنشيط حركة السياحة الدينية والتي تحظى باهتمام الكثير من الأفراد سواء محليا أو عالميا، حيث يأتي هذا المشروع تزامنا مع افتتاح مسجد الحسين بعد تطويره، معقبة " كل هذه الخطوات أيضا هي فرصة  لتشجيع السياحة الداخلية بشكل أكبر".

 

ولفتت عضو لجنة الخطة بالبرلمان، إلي أن الدولة تعمل علي حٌسن استغلال الأماكن الأثرية الدينية المقدسة بها وذلك باعتبارها مهد الأديان السماوية، قائلة " مدركين مدي قيمة وأهمية مقدساتنا وأثارنا التاريخية التي بالطبع ستكون جاذبة لمختلف دول العالم".

 

ومن جانبها تقدمت النائبة مها عبد الناصر نائبة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي باقتراح برغبة بشأن: عمل فيديوهات توعية سياحية و مناهج سياحية متخصصة لطلبة المدارس . 

 

و أوضحت في المذكرة أن قطاع السياحة يعد في غاية الأهمية بالنسبة لأيّ دولة و تُعدّ السياحة في مصر من المصادر الأساسية للدخل القومي، بالإضافة إلى أنّها من أهم عوامل التنمية والازدهار وذلك لدورها في كسب العملات الأجنبيّة الصعبة، وإتاحة عدد كبير من فرص العمل للأفراد.

 

وتعد مصر من أبرز الدول السياحية في العالم  حيث يوجد بها ثلث آثار العالم بالإضافة إلى تميزها بشواطئ تعد من أجمل الشواطئ في العالم و غيرها من المعالم الفنية و الثقافية التي تعد مقصدا لكثير من السائحين من مختلف بلدان العالم.

 

و لكن للأسف في كثير من الأحيان نجد أن تجربة السائح في مصر لا تتم على النحو المطلوب و بدلا من أن يقوم السائح بتشجيع الآخرين على زيارة مصر نجده ينشر بعص التجارب السلبية التي مر بها و التي تؤثر على الصورة الذهنية لمصر لدى السائحين المحتملين.

 

و هذه التجربة السلبية قد تنشأ في بعض الأحيان نظرا لعدم معرفة بعض الأفراد لكيفية التعامل مع السائح و عدم تقديرهم لأهمية الدور الذي يلعبه قطاع السياحة في الاقتصاد المصري.

 

و لذا قدمت اقتراحها بأن تقوم وزارة السياحة بعمل فيديوهات بسيطة للتوعية بأهمية السياحة و تنشر هذه الفيديوهات على الإنترنت و على كل وسائل التواصل الاجتماعي . 

 

كما طالبت أيضا بوضع منهج مبسط لكل طلبة المدارس في كل مراحل التعليم بالتعاون بين وزارتي السياحة و التعليم بواقع ساعة واحدة أسبوعيا لرفع مستوع الوعي سياحيا لكل طلبة المدارس و شرح أهمية القطاع لهم و لأهلهم و أقاربهم و شرح كيفية معاملة السائحين في الأماكن المختلفة .

مسار العائلة المقدسة مجلس النواب السياحة صدى البلد العائلة المقدسة السياحة الداخلية

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