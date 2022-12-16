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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسرع نظام حماية للبيانات.. اعرف مزايا إصدار Firefox 108 الجديدة

Mozilla Firefox
Mozilla Firefox

يستخدم الغالبية العظمى من مستهلكي الإنترنت متصفح  جوجل كروم  في إجراء عمليات بحثهم عبر الشبكة العنكبوتية وعلى الرغم من وجود متصفحات أخرى يمكن بميزات أكبر إلا أن جوجل كروم تصدر المشهد لسنوات طويلة رغم وجود عشرات البدائل المطروحة.

 

وفقا لتقرير موقع androidpolice أصبح  Chrome  الأكثر شعبية نظرا لأنه الأسرع، ولكن المنافس التاريخي لكروم، وهو متصفح Mozilla Firefox في تحديثه الأخير حشد كل عتاد الحرب لمواجهة جديدة مع جوجل، وهو واحد من أفضل المتصفحات لنظام أندرويد.

 

على الرغم من أن  موزيلا فايرفوكس  ما زال بعيدًا عن هيمنة السوق وزعزعة مكانة جوجل كروم، لكنه لا يزال خيارًا قويًا جدًا في حد ذاته وواحد من المتصفحات القليلة الموجودة التي لا تعتمد على كروميوم Chromium، وهو الكود المصدري والمرجعية لعدد من المتصفحات التي تجدها مجرد نسخ رديئة من كروم.

تجد الإصدار 108 من موزيلا فايرفوكس متاح حاليا للهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android ، وهو يأتي مع سلسلة من التحسينات والترقيات التي تجعل تجربة التصفح وعملية البحث أفضل، كما أنه أسرع في أداء المهام الوظيفية بشكل ملحوظ عن الإصدار السابق عليه.

 

بالنسبة للمبتدئين مع عالم  Firefox ، أصبح الآن يتيح لك المتصفح إمكانية  حفظ مواقع الويب كملفات PDF. من خلال نسخة Firefox لسطح المكتب ، يمكنك حفظ أي موقع ويب كملف PDF بالانتقال إلى خيار الطباعة وتحديد خيار حفظ موقع الويب كملف PDF، وهي الميزة التي أصبح متوفرة الآن لنسخة الـ Android بعد أن ظلت لسنوات غائبة.

 

قام Firefox 108 أخيرًا بإصلاح هذا العيب والثغرة عن طريق إضافة خيار لحفظ موقع ويب من اختيارك، مثل مقالة ، كملف PDF يمكنك قراءته في وضع عدم الاتصال، حتى تحتفظ بأي صفحة إنترنت بصيغة PDF، انقر فوق القائمة ثلاثية النقاط في شريط الأدوات ، وحدد رمز المشاركة ، ثم انقر فوق زر "حفظ بصيغة الـ PDF". سيتم بعد ذلك حفظ ملف PDF في مجلد التنزيلات الخاص بهاتفك ويمكنك التحقق منه لاحقًا.

انس جوجل كروم.. ميزة جبارة من فايرفوكس لحفظ مواقع الويب كملفات PDF

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يضيف Firefox أيضًا خيارًا لفتح جميع الإشارات المرجعية مرة واحدة داخل مجلد واحد فقط في علامة تبويب جديدة أو علامات تبويب خاصة، كل ما عليك فعله تحديد خيار الإشارات المرجعية في القائمة ، والنقر على القائمة المكونة من ثلاث نقاط بجوار المجلد مباشرةً ، والنقر على إما "فتح الكل في علامات تبويب جديدة" Open all in new tabs أو "فتح الكل في علامات التبويب الحديثة" Open all in recent tabs.

تحديث 108 لمتصفح Firefox مليء أيضًا بإصلاحات الخاصة بالأمن وتأمين المعلومات من السرقة مع إصلاح ثغرات تقنية وبرمجية.

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