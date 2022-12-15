في أتوبيس رحلة.. مصطفى قمر يكشف مفاجأة عن بدايته في الغناء.. فيديو

حل الفنان مصطفى قمر، ضيفا على برنامج "أنغام"، الذي تقدمه الفنانة أنغام، المُذاع عبر فضائية "دي أم سي".



وكشف الفنان مصطفى قمر عن بداية علاقته بالغناء، قائلا: "بدأت علاقتي بالغناء عندما كنت في رحلة مع العائلة للعريش وبدأت أغنى معهم وفجأة سكت الجميع ليسمعوا صوتي، فانتبهت لذلك"، لافتا: "أتذكر أنني لم أتوقف عن الغناء طيلة الرحلة".

وأضاف: "كنت أحلم دائما وأنا صغير بالنجومية وأنني مثل عبد الحليم حافظ، وأحيانا كنت أحب الليل كي أبدأ في التخيل والحلم".

وأشار الفنان مصطفى قمر،: "وأنا في الصف الرابع الابتدائي كان فيه مدرسة جابت آلة في الفصل وقالت مين ممكن يعزف عليها، وأنا رفعت إيدي بدون تردد"، موضحا: "بدأت خطواتي في المشوار الفني من كلية التجارة"، مضيفا: "ذهبت كلية التجارة منذ أول يوم بالجيتار وهذا الأمر كان غريبا على الجامعة كلها".



