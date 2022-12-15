مصطفى قمر: فاكر مشاهد في حياتي من وأنا عندي 4 سنين.. فيديو

حل الفنان مصطفى قمر، ضيفا على برنامج "أنغام"، الذي تقدمه الفنانة أنغام، المُذاع عبر فضائية "دي أم سي".

وتحدث الفنان مصطفى قمر، عن طفولته، قائلا :"أنا فاكر مشاهد في حياتي من وأنا عندي 4 سنين"، لترد أنغام، قائله: "أنا كمان فاكرة حاجات من وأنا صغيرة".

وأضاف الفنان مصطفى قمر،: "كنت عايش في منطقة بحري في الإسكندرية وهي منطقة شعبية"، لافتا: "العيلة كلها كانوا عايشين في العمارة".

وأشار الفنان مصطفى قمر،: "وأنا في الصف الرابع الابتدائي كان فيه مدرسة جابت آلة في الفصل وقالت مين ممكن يعزف عليها، وأنا رفعت إيدي بدون تردد".

