عاجل
براتب يبدأ من 3000 جنيه.. انطلاق ملتقي التوظيف الثاني ببني سويف على هامش القمة الأمريكية الإفريقية|بلينكن وتشيسكيدي يبحثان الوضع الأمني والإنساني شرقي الكونغو مديرية القوى العاملة بالمنوفية تبحث تطوير الأداء بالمناطق وتسريع تقديم الخدمات للجمهور أخبار التعليم..21 ديسمبر آخر موعد للتقديم بمسابقة "معا" لمواجهة الأفكار غير السوية.. آثار عين شمس تنظم قواعد وطرق التوثيق العلمي وآليات تطبيقها نشرة المرأة|وصفة خارقة تخلصك من الكرش والأرداف للأبد.. وأعراض عند الذهاب للمرحاض تشير إلى جلطة دموية مميتة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنغام تشارك صوراً جديدة بعد تعافيها.. والجمهور: عوداً حميداً

أنغام
أنغام

شاركت الفنانة أنغام صوراً جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت أنغام بإطلالة مميزة، بلوك محتشم باللون الأسود، وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها مرحبين بعودتها بعد وعكتها الصحية، معلقين: عوداً حميداً.

txt

كارول سماحة لـ أنغام: فترة صعبة إن شاء الله ما بترجع حبيبتي

txt

إليسا لـ أنغام: الحمدلله على سلامتك ورجعتك لتضوّي بيتك ومسرحك

يذكر أنه حرصت أنغام، على توجيه رسالة لكل من دعمها في أزمتها الصحية الأخيرة، وكشف تطورات حالتها.

وكتبت أنغام عبر حسابها على إنستجرام: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه.. لقد من الله عليا بالشفاء بفضل دعائكم وحبكم الذي غمرني من كل جانب، لازم أعبر عن شعوري بالامتنان الشديد لمروري بهذه المحنة التي تحولت الي منحة إلهية لأرى من خلالها كل هذا الحب الذي لم أكن لأستطيع تجاوز هذه الوعكة بدونه وبدون دعاء جمهوري الحبيب الغالي أنا عاجزة عن الشكر والتعبير عن حبي لكم .. أنتم بالنسبة لي الروح لجسدي.

الفنانة انغام انستجرام موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 560 جنيهًا.. هبوط قوي بأسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

وفاة حفيد المشير محمد حسين طنطاوي

بشرى سارة.. انهيار سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 الآن

انهيار الدولار لأول مرة منذ شهور عالميًا.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

مهيب عبدالهادي: فيريرا يقترب من الرحيل عن الزمالك

تثبيت أسعار الذهب بمصر والدولة تتدخل.. سعر عيار 21 يتراجع بقوة |شاهد

صاحب واقعة الكشري يفجّر مفاجأة عن سبب خناقته مع ابن شعبان عبدالرحيم|فيديو

3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. تفاصيل حالة الطقس لمدة 6 أيام

ترشيحاتنا

72 ساعة صراخ وبكاء.. انهيار البلوجر هدير عاطف في الحبس

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 14-12- 2022

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 14-12-2022

القوى العاملة بالإسكندرية: توفير فرص لذوي الإعاقة برواتب مجزية

يومان إجازة..العراق يحتفل بعيد الميلاد المجيد بهذه الطريقة

هتوحشني يا صاحب عمري.. عبد الغفار يودع قطه العشريني"مشمش"..ما قصتهما؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة|وصفة خارقة تخلصك من الكرش والأرداف للأبد.. وأعراض عند الذهاب للمرحاض تشير إلى جلطة دموية مميتة

«صفوح شغالة».. نافس عبد الوهاب بعد تغيير صوت جورج وسوف بهذه الأغنية

صاحب واقعة الكشري يفجّر مفاجأة عن سبب خناقته مع ابن شعبان عبدالرحيم|فيديو

متحرجش نفسك.. طرد غازات البطن نهائيًا بـ 6 حيل مُجرّبة

فيديو

تفوقوا في كل شيء..الأرجنتين تتأهل لنهائي كأس العالم على حساب كرواتيا.. شاهد

مشاهير استخدموه.. تعرف على عيوب ومزايا تطبيق Lensa Ai.. فيديو جراف

قرار عاجل من النيابة.. تطورات جديدة في قضية هدير عاطف وضبط طليقها

حقيقة إيقاف برنامج ياسمين عز وأول رد من الإعلامية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ