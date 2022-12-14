أنغام تشارك صوراً جديدة بعد تعافيها.. والجمهور: عوداً حميداً

شاركت الفنانة أنغام صوراً جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت أنغام بإطلالة مميزة، بلوك محتشم باللون الأسود، وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها مرحبين بعودتها بعد وعكتها الصحية، معلقين: عوداً حميداً.

يذكر أنه حرصت أنغام، على توجيه رسالة لكل من دعمها في أزمتها الصحية الأخيرة، وكشف تطورات حالتها.

وكتبت أنغام عبر حسابها على إنستجرام: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه.. لقد من الله عليا بالشفاء بفضل دعائكم وحبكم الذي غمرني من كل جانب، لازم أعبر عن شعوري بالامتنان الشديد لمروري بهذه المحنة التي تحولت الي منحة إلهية لأرى من خلالها كل هذا الحب الذي لم أكن لأستطيع تجاوز هذه الوعكة بدونه وبدون دعاء جمهوري الحبيب الغالي أنا عاجزة عن الشكر والتعبير عن حبي لكم .. أنتم بالنسبة لي الروح لجسدي.