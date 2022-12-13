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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كارول سماحة لـ أنغام: فترة صعبة إن شاء الله ما بترجع حبيبتي

كارول سماحة وأنغام
كارول سماحة وأنغام

وجهت الفنانة كارول سماحة رسالة إلي الفنانة أنغام، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك عقب تجاوزها أزمتها الصحية الأخيرة. 

وكتبت كارول سماحة في تويتة لها: “فترة صعبة ان شاء الله ما بترجع حبيبتي أنغام الحمدلله على سلامتك ورجعوك إلنا ولجمهورك ‏كلنا بنحبك”.

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يذكر أنه حرصت أنغام، على توجيه رسالة لكل من دعمها في أزمتها الصحية الأخيرة، وكشف تطورات حالتها.

وكتبت أنغام عبر حسابها على إنستجرام: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه.. لقد من الله عليا بالشفاء بفضل دعائكم وحبكم الذي غمرني من كل جانب، لازم أعبر عن شعوري بالامتنان الشديد لمروري بهذه المحنة التي تحولت الي منحة إلهية لأرى من خلالها كل هذا الحب الذي لم أكن لأستطيع تجاوز هذه الوعكة بدونه وبدون دعاء جمهوري الحبيب الغالي أنا عاجزة عن الشكر والتعبير عن حبي لكم .. أنتم بالنسبة لي الروح لجسدي.

وتابعت: “الأطباء الأكفاء اللي أشرفوا على متابعة حالتي وعلاجي وقاموا برعايتي على أكمل وجه.. حقيقي ألف شكر مش كفاية، اولادي حبايبي وأسرتي اللي مسابونيش لحظة ربنا يخليكم ليا وميحرمنيش من حبكم ابداً”.

واختتمت: “زملائي حبايبي وأصدقائي اللي شعرت بخوفهم الحقيقي ولهفتهم عليا.. شكراً على مشاعركم الصادقة.. انا حقيقي محظوظة بكم، كفاكم الله جميعاً شر المرض وعافاكم ورزقكم الصحة والعافية”.

الفنانة كارول سماحة كارول سماحة الفنانة انغام أنغام أزمة أنغام الصحية

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