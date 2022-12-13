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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى قمر ضيف برنامج "أنغام" الخميس والجمعة

صدى البلد

يحل النجم مصطفى قمر، ضيف النجمة أنغام في برنامج "أنغام" المذاع على قناة Dmc، يومي الخميس والجمعة المقبلين في تمام الساعة التاسعة مساء، ويكشف مصطفى قمر خلال الحلقة عن أهم محطات مشواره الفني.

شاركت الفنانة أنغام جمهورها  صورا  جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وخطفت انغام انظار جمهورها بإطلالة جذابة مرتدية فستانا قصيرا باللون الأسود ، مما حازت علي إعجاب متابعيها.

وحرصت أنغام، على توجيه رسالة لكل من دعمها في أزمتها الصحية الأخيرة، وكشف تطورات حالتها.

وكتبت أنغام عبر حسابها على إنستجرام: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه.. لقد من الله عليا بالشفاء بفضل دعائكم وحبكم الذي غمرني من كل جانب، لازم أعبر عن شعوري بالامتنان الشديد لمروري بهذه المحنة التي تحولت الي منحة إلهية لأرى من خلالها كل هذا الحب الذي لم أكن لأستطيع تجاوز هذه الوعكة بدونه وبدون دعاء جمهوري الحبيب الغالي أنا عاجزة عن الشكر والتعبير عن حبي لكم .. أنتم بالنسبة لي الروح لجسدي.

وتابعت: “الأطباء الأكفاء اللي أشرفوا على متابعة حالتي وعلاجي وقاموا برعايتي على أكمل وجه.. حقيقي ألف شكر مش كفاية، اولادي حبايبي وأسرتي اللي مسابونيش لحظة ربنا يخليكم ليا وميحرمنيش من حبكم ابداً”.

واختتمت: “زملائي حبايبي وأصدقائي اللي شعرت بخوفهم الحقيقي ولهفتهم عليا.. شكراً على مشاعركم الصادقة.. انا حقيقي محظوظة بكم، كفاكم الله جميعاً شر المرض وعافاكم ورزقكم الصحة والعافية”.

الفنانة انغام النجمة أنغام النجم مصطفى قمر برنامج أنغام أنغام

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