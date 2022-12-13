عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنغام تشارك جمهورها صورا جديدة.. و الجمهور: نورتي الدنيا

صدى البلد

شاركت الفنانة أنغام جمهورها  صورا  جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وخطفت انغام انظار جمهورها بأطلالة جذابة مرتدية فستان قصير باللون الاسود ، مما حازت علي إعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات جمهورها كالآتي: 

نورتي الدنيا ، حمدلله بسلامتك ، يارب دايما وسط جمهورك و اهلك .

أنغام: فقدت صوتي مرة وعمري 17 سنة بسبب هذه المشكلة .. فيديو

بعد تصدرها الترند.. القصة الكاملة من مرض أنغام لتعافيها

وعلق حساب عرب وود على الصور:" الظهور الأول للفنانة أنغام بعد الأزمة الصحية الحادة التي ألمت بها وذلك بدعوة من احدى صديقاتها للاحتفال بسلامتها ليلة أمس؛ كما ستلتقي بجمهورها بأقرب تاريخ في ارينا الكويت في ٢٦ ديسمبر".


وحرصت أنغام، على توجيه رسالة لكل من دعمها في أزمتها الصحية الأخيرة، وكشف تطورات حالتها.

 

وكتبت أنغام عبر حسابها على إنستجرام: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه.. لقد من الله عليا بالشفاء بفضل دعائكم وحبكم الذي غمرني من كل جانب، لازم أعبر عن شعوري بالامتنان الشديد لمروري بهذه المحنة التي تحولت الي منحة إلهية لأرى من خلالها كل هذا الحب الذي لم أكن لأستطيع تجاوز هذه الوعكة بدونه وبدون دعاء جمهوري الحبيب الغالي أنا عاجزة عن الشكر والتعبير عن حبي لكم .. أنتم بالنسبة لي الروح لجسدي.

 

وتابعت: “الأطباء الأكفاء اللي أشرفوا على متابعة حالتي وعلاجي وقاموا برعايتي على أكمل وجه.. حقيقي ألف شكر مش كفاية، اولادي حبايبي وأسرتي اللي مسابونيش لحظة ربنا يخليكم ليا وميحرمنيش من حبكم ابداً”.

 

واختتمت: “زملائي حبايبي وأصدقائي اللي شعرت بخوفهم الحقيقي ولهفتهم عليا.. شكراً على مشاعركم الصادقة.. انا حقيقي محظوظة بكم، كفاكم الله جميعاً شر المرض وعافاكم ورزقكم الصحة والعافية”.

أنغام صور انغام أزمة أنغام تفاصيل حالة أنغام الصحية اطلالات انغام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح رفض تهنئة منتخب المغرب.. رد غير متوقع من ضياء السيد.. فيديو

اشتري بسرعة.. الذهب يتراجع بقوة والجرام يبدأ بـ1100 جنيه الآن

شاهد| أول ظهور للفنان حسين الجسمي خلال عقد قرانه

رسميا .. تعيين حسام حسن مديرا فنيا للنادي المصرى

إعلان أسعار السلع.. قرارات جديدة وعقوبات رادعة لغير الملتزمين

بشرى سارة للجماهير..إذاعة مباريات نصف نهائي كأس العالم عبر بين سبورت المفتوحة

الأقرب منذ 10 سنوات.. كويكب سيخترق الأرض خلال ساعات.. هل يمر بسلام؟

حتحوت عن مصافحة رئيس الزمالك لوفد الأهلي: لم يتنازل أحد عن كرامته.. فيديو

ترشيحاتنا

اشتري بسرعة.. الذهب يتراجع بقوة والجرام يبدأ بـ1100 جنيه الآن

بسبب إلغاء هدفين | قرار عاجل من الإسماعيلي ضد حكم مباراة فيوتشر

ليس باتشيكو |تعرف على المدرب الأقرب لتولي مهمة المصري

حكم تجسيد القصص القرآني في الأعمال الفنية.. علي جمعة يرد

الحبس سنتين وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة التنقيب عن المعادن بدون ترخيص

تراجع كبير بأسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13 -12-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تحصل على فيتامين د في الشتاء

أيام صعبة.. هذا ماذا يحدث في بريطانيا.. إضرابات عمالية ضخمة تجبر الجيش على نزول الشوارع.. والحكومة تواصل عقد لجنة “كوبرا” للطوارئ

نصائح شتوية.. 5 علاجات منزلية للتخلص من انسداد الأنف وعلاج البرد

‏The Banshees of Inisherin يقود ترشيحات جولدن جلوب لعام 2022 بثمانية اختيارات هامة.. وتوم كروز خارج القائمة عقابا له

فيديو

لجذب عملاء جدد.. ماذا قال أبو كيان بعد ترويجه للمخدرات بإعلان

توافق الأبراج.. عبير فؤاد تكشف عنها في استوديو صدى البلد

رؤية الأنبياء والصالحين .. نجوم أثاروا الجدل بأحلامهم

مصادرة البضائع والإغلاق..تحذير عاجل للتجار من الحكومة ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ