بعد تصدرها الترند.. القصة الكاملة من مرض أنغام لتعافيها

تصدر اسم الفنانة أنغام، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أعلنت تعافيها مؤخرا من الوعكة الصحية التي تعرضت لها.

وحرصت أنغام، على توجيه رسالة لكل من دعمها في أزمتها الصحية الأخيرة، وكشف تطورات حالتها.

وكتبت أنغام عبر حسابها على إنستجرام: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه.. لقد من الله عليا بالشفاء بفضل دعائكم وحبكم الذي غمرني من كل جانب، لازم أعبر عن شعوري بالامتنان الشديد لمروري بهذه المحنة التي تحولت الي منحة إلهية لأرى من خلالها كل هذا الحب الذي لم أكن لأستطيع تجاوز هذه الوعكة بدونه وبدون دعاء جمهوري الحبيب الغالي أنا عاجزة عن الشكر والتعبير عن حبي لكم .. أنتم بالنسبة لي الروح لجسدي.

وتابعت: “الأطباء الأكفاء اللي أشرفوا على متابعة حالتي وعلاجي وقاموا برعايتي على أكمل وجه.. حقيقي ألف شكر مش كفاية، اولادي حبايبي وأسرتي اللي مسابونيش لحظة ربنا يخليكم ليا وميحرمنيش من حبكم ابداً”.

واختتمت: “زملائي حبايبي وأصدقائي اللي شعرت بخوفهم الحقيقي ولهفتهم عليا.. شكراً على مشاعركم الصادقة.. انا حقيقي محظوظة بكم، كفاكم الله جميعاً شر المرض وعافاكم ورزقكم الصحة والعافية”.

انغام

اعلان حفل

بعدما أعلنت أنغام تعافيها، كشفت عن إقامة حفل جديد لها في الكويت، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام: "جمهوري الحبيب في الكويت، لقاءنا يتجدد يوم ٢٦ ديسمبر على مسرح أرينا الكويت، التذاكر متاحة الآن".

بداية الأزمة الصحية

أجرت أنغام يوم 15 مايو الماضي جراحة دقيقة في الكتف بعد نقلها إلى المستشفى إثر آلام شديدة تفاقمت بعد سنوات من الإصابات المتعددة ومشاكل كبيرة بأوتار الكتف.

وتحملت أنغام الآلام طوال السنوات الماضية لكنها وصلت الى مرحلة لا تستطيع تحملها، وقررت عمل جراحة عاجلة مع الجراح المصري العالمي د. هاني الطير، وفي نفس التوقيت أجرت أيضا جراحة في رسخ اليد بسبب مشاكل ضخمة في أوتار اليد.

ومرت بتجربة نقاهة استمرت لمدة ستة أسابيع اضطرت فيهم إلى وضع ساعدها الأيمن على حامل بالتوازي مع العلاج الطبيعي.

ومن ثم عادت أنغام، لمزاولة نشاطها الفني، سواء بإحياء الحفلات الغنائية أو طرح أغاني جديدة، كما قدمت برنامج “أنغام”، الذي استضافت به عدد من مشاهير الفن خلال الفترة القليلة الماضية.

أنغام



نقلها للمستشفى

ولكن سرعان ما أعلنت إدارة أنغام، تعرضها لوعكة صحية جديدة.

وحرصت الصفحة الرسمية للفنانة أنغام، على نشر بيان كشفت من خلاله عن الحالة الصحية التي تمر بها أنغام وتعرضها لوعكة صحية خطيرة.



وأكد البيان أن الفنانة أنغام تعرضت لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى.



وظلت أنغام بالمستشفى تحت الرعاية الطبية، وحاولت أنغام أن تفي بالتزاماتها الفنية تجاه جمهورها في الفترة القادمة، لكن كان لهذه المضاعفات أثر كبير عليها واضطر الأطباء لإبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبي لفترة أطول.



وتقدّمت أنغام في البيان بالاعتذار لجمهورها عن تأجيل حفلاتها حالياً لحين استقرار حالتها الصحية، وطلبت الصفحة الرسمية الخاصة بها من كل محبي أنغام الدعاء لها بالشفاء العاجل.