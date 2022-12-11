عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تصدرها الترند.. القصة الكاملة من مرض أنغام لتعافيها

أنغام
أنغام

تصدر اسم الفنانة أنغام، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أعلنت تعافيها مؤخرا من الوعكة الصحية التي تعرضت لها.

وحرصت أنغام، على توجيه رسالة لكل من دعمها في أزمتها الصحية الأخيرة، وكشف تطورات حالتها.

وكتبت أنغام عبر حسابها على إنستجرام: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه.. لقد من الله عليا بالشفاء بفضل دعائكم وحبكم الذي غمرني من كل جانب، لازم أعبر عن شعوري بالامتنان الشديد لمروري بهذه المحنة التي تحولت الي منحة إلهية لأرى من خلالها كل هذا الحب الذي لم أكن لأستطيع تجاوز هذه الوعكة بدونه وبدون دعاء جمهوري الحبيب الغالي أنا عاجزة عن الشكر والتعبير عن حبي لكم .. أنتم بالنسبة لي الروح لجسدي.

وتابعت: “الأطباء الأكفاء اللي أشرفوا على متابعة حالتي وعلاجي وقاموا برعايتي على أكمل وجه.. حقيقي ألف شكر مش كفاية، اولادي حبايبي وأسرتي اللي مسابونيش لحظة ربنا يخليكم ليا وميحرمنيش من حبكم ابداً”.

واختتمت: “زملائي حبايبي وأصدقائي اللي شعرت بخوفهم الحقيقي ولهفتهم عليا.. شكراً على مشاعركم الصادقة.. انا حقيقي محظوظة بكم، كفاكم الله جميعاً شر المرض وعافاكم ورزقكم الصحة والعافية”.

انغام

اعلان حفل

بعدما أعلنت أنغام تعافيها، كشفت عن إقامة حفل جديد لها في الكويت، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام: "جمهوري الحبيب في الكويت، لقاءنا يتجدد يوم ٢٦ ديسمبر على مسرح أرينا الكويت، التذاكر متاحة الآن".

بداية الأزمة الصحية

أجرت أنغام يوم 15 مايو الماضي جراحة دقيقة في الكتف بعد نقلها إلى المستشفى إثر آلام شديدة تفاقمت بعد سنوات من الإصابات المتعددة ومشاكل كبيرة بأوتار الكتف.

وتحملت أنغام الآلام طوال السنوات الماضية لكنها وصلت الى مرحلة لا تستطيع تحملها، وقررت عمل جراحة عاجلة مع الجراح المصري العالمي د. هاني الطير، وفي نفس التوقيت أجرت أيضا جراحة في رسخ اليد بسبب مشاكل ضخمة في أوتار اليد.

ومرت بتجربة نقاهة استمرت لمدة ستة أسابيع اضطرت فيهم إلى وضع ساعدها الأيمن على حامل بالتوازي مع العلاج الطبيعي.

ومن ثم عادت أنغام، لمزاولة نشاطها الفني، سواء بإحياء الحفلات الغنائية أو طرح أغاني جديدة، كما قدمت برنامج “أنغام”، الذي استضافت به عدد من مشاهير الفن خلال الفترة القليلة الماضية.

أنغام


نقلها للمستشفى

ولكن سرعان ما أعلنت إدارة أنغام، تعرضها لوعكة صحية جديدة.

وحرصت الصفحة الرسمية للفنانة أنغام، على نشر بيان كشفت من خلاله عن الحالة الصحية التي تمر بها أنغام وتعرضها لوعكة صحية خطيرة.


وأكد البيان أن الفنانة أنغام تعرضت لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى.


وظلت أنغام بالمستشفى تحت الرعاية الطبية، وحاولت أنغام أن تفي بالتزاماتها الفنية تجاه جمهورها في الفترة القادمة، لكن كان لهذه المضاعفات أثر كبير عليها واضطر الأطباء لإبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبي لفترة أطول.


وتقدّمت أنغام في البيان بالاعتذار لجمهورها عن تأجيل حفلاتها حالياً لحين استقرار حالتها الصحية، وطلبت الصفحة الرسمية الخاصة بها من كل محبي أنغام الدعاء لها بالشفاء العاجل.

الكويت الفنانة انغام القصة الكاملة الفنانة الكبيرة جراحة دقيقة في الكتف بعد تصدرها التريند الفترة القادمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة اعتزال رونالدو كرة القدم نهائيا

أحضروه من المدرجات وطردوه.. ماذا فعل المشجع الإنجليزي في مونديال قطر؟

أرجوكم .. نداء عاجل من وزير التموين بشأن المجمعات الاستهلاكية | فيديو

السبب الحقيقي وراء إيقاف عمر كمال عن الغناء والتحقيق معه في الموسيقيين

فيه كلام | عمرو أديب يفجر مفاجأة عن رونالدو .. فيديو

لا يستحق .. تعليق صادم من صديقة رونالدو بعد خسارته أمام المغرب

النهاية.. شاهد| بكاء كريستيانو رونالدو بعد وداع كأس العالم على يد المغرب

أثارت الجدل بملابسها الجريئة.. لماذا طالبت الجماهير بالقبض على ملكة جمال كرواتيا؟

موضوعات متعلقة

مغامرة موسيقية.. حمزة نمرة: «لاونج» يعيد إحياء فكر الألبومات الموسيقية

ركين سعد: أصور السفاح.. وأنتظر أزمة منتصف العمر

المركز القومي للسينما يشهد عرض 3 أفلام.. غداً

بعد غد..تفاصيل حفلات عمر خيرت في دار الأوبرا

بعد تعافيها.. تفاصيل حفل أنغام في الكويت

مأخوذ عن قصة حقيقية وبطولة هاني عادل.. انتهاء تصوير مسلسل “بنون”

أطيب القلوب.. سامية الطرابلسي تنعى فايزة المحرصي

"بودكاسات البانوراما" فكرة جديدة قدمها ماريان خوري بالدورة الـ15 من "الفيلم الأوروبي"

ترشيحاتنا

موعد مباراة المغرب ضد فرنسا في نصف نهائي كأس العالم

أوكرانيا تشن هجوما على مدينة استراتيجية تحت سيطرة روسيا.. تفاصيل

هل ذبيحة العقيقة يشترط فيها السن كالأضحية .. دار الإفتاء تجيب

بعد تصدرها الترند.. القصة الكاملة من مرض أنغام لتعافيها

سعر عيار 18 اليوم في محلات الصاغة 11-12-2022

أقوى انفجار شمسي يضرب الأرض.. والعلماء يفسرونه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متى يجب التخلص من سموم الكبد؟ نظام غذائي للتنظيف

التوتر وعدم الراحة.. أضرار تناول الأطعمة المجمدة على الجسم

ارتعاش العين مؤشر لثلاثة أمراض خطيرة.. الأسباب وطرق العلاج

بالطبل والزغاريد..أهالي الصاغة في الزقازيق يحتفلون بتأهل منتخب المغرب

فيديو

فيديو قديم كشف الحقيقة.. وفاة ملكة جمال لبنان «زينة ترحيني» في ظروف غامضة|شاهد

بعد إنجاز المغرب.. تعرف على سر احتكار المدربين الوطنيين للقب المونديال |فيديو

فرص عمل للمصريين بالكويت .. اعرف التفاصيل

اللي جاي أحلى.. نجوم الرياضة والفن يحتفلون بتأهل منتخب المغرب لنصف نهائي المونديال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ