أفشة يقترب من الرحيل عن الأهلي والانضمام للباطن السعودي وأوباما البديل

أكـد الإعلامي محمد شبانة، أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي وافقت على إعارة محمد محمود لاعب الوسط، ورفضت بيعه نهائيًا، لأنها ترى بأنه من أبرز العناصر، ويحتاج فقط للمشاركة بصفة مستمرة في المباريات.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC الفضائية: "عرض نادي الباطن السعودي لضم أفشة ارتفع من 300 ألف دولار إلى نصف مليون دولار مقابل ضمه لمدة 6 أشهر مع وجود بند بأحقية شراء مقابل مليون ونصف المليون دولار، لو الأهلي وافق قد ترتفع نسبة الشراء لـ2 مليون دولار".

وأضاف: "هناك أحاديث بأن هناك جلسة في الساعات الحالية بين مسئولي الباطن والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي".

واكمل: "يوسف أوباما لاعب الزمالك مرشح للانضمام لنادي الباطن السعودي حال فشل صفقة استعارة افشة".