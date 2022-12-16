البطولة تبحث عنه.. الأهلي في كأس العالم للأندية لهذه الأسباب

باتت مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية وشيكة، حيث اقترب الفيفا من حسم المسألة بشكل نهائي خلال الساعات القادمة.

ويعقد الفيفا اجتماعًا هامًا صباح اليوم الجمعة في الدوحى لتقرير مكان إقامة كأس العالم للأندية خلال عام 2023.

ووفقًا لما تم تأكيده من خلال تقارير أوروبية فإن البطولة ستقام في دولة المغرب العربية الشقيقة.

والأمر شبه منتهيًا بنسبة كبيرة حول مشاركة الأهلي، بسبب عدم تقدم أي دولة أخرى لتنظيم البطولة سوى المغرب.

لماذا يشارك يشارك في كأس العالم للأندية ؟

وإذا أقيمت البطولة في المغرب فإن الأهلي سوف يضمن المشاركة في كأس العالم للأندية باعتباره وصيف دوري أبطال إفريقيا.

ويشارك نادي الوداد المغربي باعتباره بطل الدوري المغربي والفريق المستضيف، فضلًا عن كونه بطل دوري أبطال إفريقيا أيضًا.

هل يشارك نادي آخر من المغرب بدلً من الأهلي ؟

وفقًا للائحة المسابقة لا يشارك ناديين من دولة واحدة في بطولة كأس العالم للأندية، حيث تكرر الأمر في واقعتين سابقتين وشارك وصيف البطولة القارية.

وكانت الواقعة الأولى عام 2007 وكان نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني هو بطل دوري ابطال آسيا والمقرر مشاركته بالبطولة الا انه تم احتسابه كمستضيف وشارك نادي سباهان اصفهان الايراني وهو وصيف بطولة دوري ابطال اسيا.

الواقعة الثانية عام 2008 باليابان أيضا حينها شارك نادي اديلايد يونايتد الاسترالي كوصيف دوري أبطال اسيا وتم احتساب نادي جامبا اوساكا الياباني كمستضيف وحينها كام بطل دوري أبطال آسيا.

3 أندية عربية مشاركة في البطولة

ويشارك في البطولة ممثلًا عن أوروبا ريال مدريد الإسباني، وعن إفريقيا النادي الأهلي، ويشارك الوداد باعتباره بطل المغرب البلد المستضيف.

أما عن آسيا فيشارك نادي الهلال السعودي بطل آخر نسخة من دوري أبكال آسيا حيث لم تنتهي النسخة الحالية للبطولة ولم ينكشف بعد بطلها.

البطولة المفضلة للأهلي

وتعد بطولة العالم للأندية إحدى البطولات المفضلة لدى النادي الأهلي وجماهيره حيث تمكن النادي الأهلي في 3 نسخ سابقة منها من تحقيق برونزية البطولة.

ولم يشارك أي نادي مصري في هذه البطولة باستثناء النادي الاهلي الذي حقق رقمًا قياسيًا باعتباره النادي الأكثر مشاركة في البطولة بين جميع أندية العالم.

ويطمح الأهلي في تحقيق انجاز تاريخي جديد وتحقيق مركز أفضل خلال النسخة القادمة للبطولة.