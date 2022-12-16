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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة بالعريش توصى بضرورة ترشيد الاستهلاك في استخدامات الطاقة

ندوة ترشيد استهلاك
ندوة ترشيد استهلاك الطاقة بالعريش

أوصت الندوة  التي نظم مركز النيل للإعلام بالعريش  محافظة شمال سيناء،  التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوته التي بقاعة مركز النيل بالمجمع الإعلامي، بضرورة ترشيد الاستهلاك في استخدامات الطاقة ، والبعد عن التلوث.

وقد حاضرت فيها الشيماء أحمد عبيد مدير إدارة حماية البيئة بديوان عام المحافظة، بحضور عدد كبير من الموظفين والعاملين بالمصالح الحكومية المختلفة بالعريش، وتناولت عدة محاور، منها: أهمية الطاقة الجديدة والمتجددة للمواطنين، الهيدروجين الأخضر واستخداماته ، وسلوكيات المواطن تجاه البيئة ، والتغيرات المناخية وآثارها على كل شيء في البيئة المحيطة.

الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية 

 

 وأكدت الندوة  ،ضرورة التحلي بالقيم الحميدة تجاه البيئة ، وتبني سلسلة من المبادرات التي تنادي بالحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية ، والحفاظ على التنوع البيلوجي ، ونبذ السلوكيات السلبية وتحويلها إلى سلوكيات ايجابية ، وتكثيف الندوات التوعوية لطلاب المدارس بالمراحل المختلفة حول هذا الموضوع الهام .

 أدار اللقاء : أحمد جمال مدير المركز .. مع فريق العمل لكل من : عصام شوقي ، أمل جودة ، وشريف سيد عبد الرحمن

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العريش ندوة ترشيد استهلاك الطاقة

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