عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فردوس عبد الحميد: أنا شخصية خجولة وأرفض تقديم سيرتي الذاتية| خاص

فردوس عبد الحميد
فردوس عبد الحميد

قالت الفنانة فردوس عبد الحميد إنها لا تفضل تقديم سيرتها الذاتية في عمل على الشاشة، لإنها شخصية خجولة بطبعها على تحب تسليط الضوء عليها. 

وأوضحت فردوس عبد الحميد، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أنها دخلت مجال التمثيل بالصدفة ولم تكن تخطط لهذه الخطوة، وحينما تقف أمام الكاميرا تتقمص الشخصية التي تقدمها فتتغلب على حالة الخجل التي تصيبها دائما. 

وأشارت إلى أنها كانت تتمنى تقديم شخصية المناضلة الراحلة سميرة موسى، لكن التقدم في العمر حال دون ذلك، ولكنها تعبر عن مرحلة جديرة بتقديمها في عمل فني. 

وكشفت فردوس عبد الحميد سر لعبها شخصية والدة نجيب الريحاني في سن صغيرة قائلة إنه لم يكن من الممكن الاستعانة بممثلة للقيام بمشاهدها في الحلقة الأولى فقط، خاصة أن الحلقة الثانية شهدت نقلة في الأحداث لما بعد مرور حوالي 20 عاما. 

ووصفت ، مسلسل الضاحك الباكي بأنه عمل ضخم، يتحدث عن فترة مهمة في التاريخ المصري بما يشمل حياة نجيب الريحاني، وأن مثل هذا العمل تأخر كثيرا وهو مليء بالتفاصيل والمعلومات المدققة. 

مسلسل الضاحك الباكي من بطولة عمرو عبد الجليل وفردوس عبد الحميد، ​هاجر الشرنوبي​، ​محمد سليمان​، ​محمد صلاح آدم​، تأليف ​محمد الغيطي​، إخراج محمد فاضل.

فردوس عبد الحميد عمرو عبد الجليل التاريخ المصري محمد فاضل نجيب الريحاني هاجر الشرنوبى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022

انخفاض أسعار الذهب وهذه قيمة عياريّ 18 و21 .. فيديو

من الصحة للمواطنين: لا تتواجدوا خارج المنزل في هذا التوقيت

البطولة تبحث عنه.. الأهلي في كأس العالم للأندية لهذه الأسباب

عودة نجم الزمالك .. مرتضى منصور يعلن عن صفقة تبادلية مع الاتحاد السكندري

مستشار وزير التموين: تراجع بسعر جرام الذهب في مصر عيار 21 الآن

أسعار الذهب بالفترة المسائية اليوم الخميس.. وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

لليوم الثاني .. هبوط حاد في سعر الذهب العالمي

سفير مصر بالخرطوم :تعاون في مجالي الربط الكهربائي والسككي بين البلدين

جدل بسبب سعر تليفزيون في مصر بمليون و400 ألف جنيه.. شاهد

هبوط شديد في أسعار النفط العالمية

مواعيد مباريات الجمعة 16 - 12 - 2022 والقنوات الناقلة

كم مرة تجب الصلاة على النبي ..وما ثمار أداؤها يوم الجمعة ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى وفاتها.. حينما احتجبت ماجدة الخطيب 8 سنوات وابتعدت عن الفن

خناقة شوارع في وجود الملكة.. هاري يكشف أسرارا لأول مرة

الاعتراف بتقبيل رجل ينقذ فتاة سودانية من الموت رجما بالحجارة .. ما القصة ؟

يقتل ثلث المصابين .. مرض إنفلونزا الإبل يهاجم لاعبي فرنسا قبل نهائي المونديال | تفاصيل

فيديو

نجوم ومشاهير رحلوا في 2022.. فيديوجراف

كواليس المونديال| هتاف لا إله إلا الله يتعالى بالمدرجات.. ومغربية تسخر من رونالدو

الأرجنتين وفرنسا .. موعد المباراة والقنوات الناقلة

فرص عمل بالمحافظات برواتب تتجاوز الـ 6 آلاف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ