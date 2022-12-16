فردوس عبد الحميد: أنا شخصية خجولة وأرفض تقديم سيرتي الذاتية| خاص

قالت الفنانة فردوس عبد الحميد إنها لا تفضل تقديم سيرتها الذاتية في عمل على الشاشة، لإنها شخصية خجولة بطبعها على تحب تسليط الضوء عليها.

وأوضحت فردوس عبد الحميد، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أنها دخلت مجال التمثيل بالصدفة ولم تكن تخطط لهذه الخطوة، وحينما تقف أمام الكاميرا تتقمص الشخصية التي تقدمها فتتغلب على حالة الخجل التي تصيبها دائما.

وأشارت إلى أنها كانت تتمنى تقديم شخصية المناضلة الراحلة سميرة موسى، لكن التقدم في العمر حال دون ذلك، ولكنها تعبر عن مرحلة جديرة بتقديمها في عمل فني.

وكشفت فردوس عبد الحميد سر لعبها شخصية والدة نجيب الريحاني في سن صغيرة قائلة إنه لم يكن من الممكن الاستعانة بممثلة للقيام بمشاهدها في الحلقة الأولى فقط، خاصة أن الحلقة الثانية شهدت نقلة في الأحداث لما بعد مرور حوالي 20 عاما.

ووصفت ، مسلسل الضاحك الباكي بأنه عمل ضخم، يتحدث عن فترة مهمة في التاريخ المصري بما يشمل حياة نجيب الريحاني، وأن مثل هذا العمل تأخر كثيرا وهو مليء بالتفاصيل والمعلومات المدققة.

مسلسل الضاحك الباكي من بطولة عمرو عبد الجليل وفردوس عبد الحميد، ​هاجر الشرنوبي​، ​محمد سليمان​، ​محمد صلاح آدم​، تأليف ​محمد الغيطي​، إخراج محمد فاضل.