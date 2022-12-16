لو الأكونت اتسرق منك.. ميزة جديدة من إنستجرام هتساعدك ترجعه

منحت شركة "ميتا" Meta الأمريكية، مستخدمي موقع الصور الشهير إنستجرام Instagram، ميزة جديدة تمكنهم من إستعادة حساباتهم مرة أخرى في حال تعرضها للاختراق.



وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، أصبح لدي مستخدمي شبكة إنستجرام أداة جديدة تساعد المستخدم الذي تعرض حسابه للاختراق على محاول استرجاعه، وهي عبارة عن خاصية جديدة للإبلاغ، ومحاولة حل مشاكل الدخول إلى الحساب.

إنستجرام تطلق أداة جديدة لاسترجاع الحسابات المخترقة



ويعد النظام الأساسي الجديد عبارة عن صفحة دعم حسابات شاملة، حيث يمكن للمستخدمين طلب المساعدة في استرجاع الحسابات المخترقة والإبلاغ عن حسابات انتحال الهوية، أو طلب المساعدة في حال نسيان كلمات المرور الخاصة بهم.

ومن المحتمل أن تكون المشكلة الأبرز هي الحصول على المساعدة عند اختراق حسابا ما على إنستجرام، وهو أمر عانى المستخدمون لحله في السابق.

إنستجرام تطلق أداة جديدة لاسترجاع الحسابات المخترقة

ولم يكن استرداد حساب إنستجرام المخترق أمرا سهلا في السابق، فقد أوضح تقرير Motherboard لعام 2018 تفاصيل عن كيفية قيام بعض المستخدمين بدفع فدية إلى المخترقين الذين اختراقوا حساباتهم، من أجل استرجاعه مرة أخرى.

وكما أظهر تقرير آخر في عام 2019، كيف اضطر بعض المؤثرون على إنستجرام، من الذين تعرضت حساباتهم للاختراق الاستعانة بمخترقين آخرين لمساعدتهم في استرجاع حساباتهم، وفي كلتا الحالتين، قال المستخدمون إن إنستجرام نفسها كانت بطيئة في الاستجابة لمثل هذا الحل.

وقالت الشركة إنها تعمل على على إيجاد طرق لإيقاف اختراق الحساب قبل حدوثه، بما في ذلك إرسال تحذيرات حول الحسابات المشبوهة، والتي يمكن أن تنتحل شخصية مستخدم آخر.

وعلى غرار فيسبوك، أعلنت إنستجرام سابقا أنها تعمل على ميزة لاسترجاع الحسابات المسروقة، مثل ميزة طلب مساعدة الأصدقاء للتحقق من هويته في حال فقدان الحساب.

ويشار إلى أن شركة "ميتا" Meta ، المالكة لمنصة إنستجرام بدأت مؤخرا في إنشاء قسم خدمة عملاء أكثر قوة، يهدف إلى مساعدة المستخدمين الذين يواجهون مشكلات في استعادة حساباتهم.