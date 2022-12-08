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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الأول تخطى نصف مليار.. المشاهير الأكثر متابعة على إنستجرام Instagram

المشاهير الأكثر متابعة
المشاهير الأكثر متابعة على إنستجرام

مع وجود حوالي 2 مليار مستخدم نشط على النظام الأساسي الخاص بـ إنستجرام Instagram ، منذ العام الماضي 2021 ، وأصبح يوفر إنستجرام العديد من الفرص لجذب الانتباه ومتابعة قوية لحسابات المستخدمين، وخاصة المشاهير، حيث أصبح السباق في انستجرام كبيرا للغاية خاصة بين النجوم ومشاهير كرة القدم والفن. 

 

وفقًا لـ Social Blade فإنه اعتبارًا من أغسطس 2022 ، بلغ عدد المتابعين لحساب Instagram الرسمي حوالي 574 مليون متابع ليصبح هو الحساب الأكثر متابعة على إنستجرام متخطيا جميع المشاهير، وبالنسبة للمشاهير الأكثر متابعة فكانت كالتالي:  

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1-  جاء نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو ليحتل المرتبة الأولى في أكثر المشاهير متابعة على إنستجرام على الإطلاق، حيث وصل عدد متابعيه إلى 509 مليون متابع. 

 كريستيانو رونالدو، رويترز

2- وجاء في المرتبة الثانية من المشاهير، نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بعدد متابعين وصل إلى 385 مليون متابع. 

 ليونيل ميسي

3- وجاءت في المرتبة الثالثة ، كايلي جينر، عارضة الأزياء وسيدة الأعمال الأمريكية، حيث احتلت المرتبة الثالثة في المشاهير، والمرأة الأكثر متابعة، حيث وصل عدد متابعيها إلى 374 مليون متابع. 

كايلي جينر

4- وفي المركز الرابع للأكثر متابعة على إنستجرام، جاءت نجمة البوب الأمريكية، سيلينا جوميز، بعدد متابعين وصل إلى 361 مليون متابع. 

سيلينا جوميز

 

 

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