أسماء أبو اليزيد تخطف أنظار جمهورها عبر انستجرام

حرصت الفنانة أسماء أبو اليزيد علي مشاركة متابعهيا صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت أسماء في الصورة بإطلالة جذابة أنيقة مرتدية فستان طويل باللون اللبني ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.



ويواصل النجم عمرو سعد والفنانة أسماء أبو اليزيد تصوير مشاهد فيلم "الغربان".

وتم من أجل تصوير الفيلم بناء مدينة كاملة بتكلفة إنتاجية تتخطى الـ 12 مليون دولار، وتصوير عدد كبير من المشاهد بروسيا ومصر على مدى عامين تقريبا حتى الآن.

ومن المقرر أن يمتد تصوير المشاهد المتبقية لمدة 6 أشهر أخرى، ليتم العرض الأول للعمل في المملكة العربية السعودية ضمن الموسم الصيفي لعام 2023.

"الغربان" تأليف وإخراج ياسين وإنتاج شركة مقام وpcc لتامر نصر، وتدور أحداثه في حقبة زمنية مختلفة، وتحديدا في 1941 عن الحرب العالمية الثانية ومعركة رومل في العلمين، في إطار من الأكشن والتشويق.