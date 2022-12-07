بإطلالة أنيقة.. دنيا سمير غانم في أحدث ظهور على انستجرام

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام .

وظهرت دنيا سمير غانم في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ظهرت مرتدية بليزر باللون اللبني ، مع تسريحة شعر بسيطة .

يشار إلى أن أخر أعمال دنيا سمير غانم الفنية، مسرحية أنستونا التي يشارك فيها كريم عفيفي، بيومي فؤاد، بسنت صيام، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، مريم السكري، والعمل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وإخراج خالد جلال.

وتدور أحداث المسرحية حول مطربة من منطقة شعبية والتي تجسد دورها الفنانة دنيا وتحلم أن تصل إلى النجومية والشهرة، إلى أن تلتقي بالفنان بيومي فؤاد الذي يُجسد دور مايسترو، ويحاول أن يساعدها في تحقيق حلمها ووصولها للنجومية