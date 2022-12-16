مصرع 16 شخصا جراء انهيار أرضي في ماليزيا

أعلنت السلطات الماليزية أن 16 شخصا لقوا حتفهم بينهم طفل يبلغ خمسة أعوام؛ إثر وقوع انهيار أرضي اليوم الجمعة، في موقع تخييم بالقرب من مرتفعات جنتنج بالبلاد.



وذكر راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) أن فرق البحث تبذل قصارى جهودها من أجل البحث عن 17 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين في موقع المخيم بالقرب من ولاية "سلانجور" .. مشيرا إلى أنه تم العثور على 61 شخصا أحياء من إجمالي 94 شخصا حوصروا جراء الانهيار الأرضي.



من جانبها، قالت وزيرة الصحة الماليزية زاليها مصطفى، إنه تم نقل سيدة إلى المستشفى كانت حاملا، في حين أصيب آخرون بجروح تتراوح بين جروح طفيفة إلى إصابات بالعمود الفقري.



من جهته، أعرب رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم عن صدمته إزاء الحادث، وقال: "لقد طلبت أن تتم عمليات البحث والإنقاذ بشكل دقيق ومنهجي من قبل جميع الجهات الحكومية.

