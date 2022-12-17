اتحاد الكاراتية: مصر مصنفة رقم واحد على مستوى العالم

أكد محمد محروس الدهراوى رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه، أنه منذ 5 سنوات ونحن نعطى راتبا شهريا للاعبين تحفيزا لهم حتى يحصلوا على البطولات المختلفة بالإضافة إلى البدلاء



وأوضح خلال برنامج التاسعة المذاع علي القناة الأولى، أن هذه البطولة كانت مقامة بجنوب أفريقيا شارك جميع المراحل السنية بها، وحققنا فيها بطولة أفريقيا للكاراتية، مؤكدا أن الوصول للقمة ليس سهلا.



وأضاف الدهراوى : " اعتلى منتخب الكاراتيه قمة الترتيب العام للبطولة بعد أن وصل رصيد المنتخب إلى 30 ميدالية متنوعة، الميداليات مقسمة إلى 18 ذهبية، و5 فضيات بالإضافة إلى 7 برونزيات، حيث بمشاركة 36 لاعبا ولاعبة، مؤكدا أن الراتب الشهرى ساعد على استقرار اللاعبين وتحقيق ذاتهم.



وأكد الدهراوى، مصر مصنفة رقم واحد على مستوى العالم فى الكاراتية، لأننا نشارك فى كل المحافل الدولية بجميع الأعمار، ومصر تستحق أكثر من ذلك واللاعبين كذلك، ولدينا جهاز كامل للوقوف بجانب اللاعبين، مشيرا إلى أن الدولة المصرية ستنظم فى شهر يناير أكبر بطولة فى العالم بمشاركة 52 دولة، مشيرا إلى أن مليون لاعب مسجل فى الكاراتية.