عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان كب.. هنا شيحة تخطف أنظار جمهورها من حفل دير جست

صدى البلد

حرصت الفنانة هنا شيحة علي مشاركة جمهورها صورا جديدة من  حفل دير جست المقام بأحد فنادق التجمع الخامس.

و ظهرت هنا شيحة بأطلالة جذابة مرتدية فستان كب مكشوف الصدر باللون الاسود ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

أبرزهن هنا شيحة.. 5 نجمات اثرن الجدل بـ فساتين غير موفقة

بفستان أنيق.. هنا شيحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

 

وأعلنت إدارة جائزة الدير جيست عن أسماء الفائزين بالجائزة لعام 2022، من خلال صفحتهم الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام.

 

وتضم قائمة الفنانين الحاصلين على جائزة العام كل من أحمد عز وكريم عبد العزيز عن فيلم كيرة والجن وعمرو يوسف عن مسلسل وعد أبليس ومحمد علاء عن مسلسل منعطف خطر.


بالإضافة إلى هاجر السراج ونور النبوي عن فئة الفنانين الشباب فيما حصل فريق كاريوكي والمطرب محمد أسامة على جائزة الأفضل عن فئة الغناء.

 

يشار إلى أن أحدث أعمال هنا شيحة مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة عدد من نجوم الفن منهم: خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف ، مصطفى درويش ، طه الدسوقي، تميم عبده، صفاء الطوخي، جالا هشام، سالي حماد، ريهام الشناوي، والوجه الجديد نانسي هلال”، كما يضم العديد من الفنانين الشباب.

اطلالات هنا شيحة اعمال هنا شيحة اطلالة هنا شيحة الفنانة هنا شيحة صور هنا شيحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطيب قاتلة والدتها ببورسعيد: "مش ممكن تخوني مع ابن الجيران"

مطاردة لـ زوجته العرفي.. مفاجأة مدوّية في حادث سيارة سعد الصغير بالهرم

زوج قتيلة بورسعيد مفترشا الشارع أمام القسم: "بنتي ماتعملش كده"

سبائك ذهب وملايين في الفيلا .. القصة الكاملة لسقوط أكبر نصاب بمصر

الشنطة اتعجنت.. ننشر صور سيارة زوجة سعد الصغير بعد مطاردته لها

طقس اليوم فى مصر.. تحذير عاجل من الأرصاد بخصوص هذه الظاهرة

يقع في الفخ| تعليق ساخر من خالد الغندور بعد تعادل الأهلي أمام فيوتشر

لازم تكسر 3 لعيبة..نبيل الحلفاوي تعليقا على قرارات حكم مباراة الأهلي وفيوتشر

ترشيحاتنا

تراجع 320 جنيهًا.. هبوط أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

في مقبرة غامضة.. اكتشاف خاتم ذهب مصري يحمل لعنة مثيرة للجدل

أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 17-12-2022

سُنة الصباح المهجورة .. 14 كلمة أوصى بها الرسول فلا تغفلها

مسلسل الأمير هاري وزوجته ميجان يعود للمنافسة فى مصر لهذا السبب

لماذا أمرنا النبي بالصلاة عليه؟.. علي جمعة: سلوا للرسول الوسيلة لسببين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا يمكن تجاهلها .. عادات تفسد الحياة الزوجية وتعرضها للخطر

وثق يوميات وتاريخ بغداد بريشته.. وفاة أشهر فنان تشكيلي في العراق

عبير صبرى تستعرض جمالها فى حفل دير جيست

فستان قصير.. الراقصة دينا تثير الجدل في حفل جوائز ديرجست

فيديو

هالة صدقي مع أولادها على الريد كاربت في حفل دير جست .. شاهد

العشق الحرام.. تفاصيل مقتل عاملة بورسعيد في منزلها/ فيديو جراف

هنا شيحة مع ابنها على السجادة الحمراء لحفل دير جست

الفضة بدل الذهب للشبكة.. مقترح برلماني يثير ضجة| إيه الحكاية؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ