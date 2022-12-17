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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبرزهن هنا شيحة.. 5 نجمات اثرن الجدل بـ فساتين غير موفقة

صدى البلد

 

حرصت بعض النجمات على الظهور بفساتين أنيقة ومميزة خلال ظهورهم فى حفل الدير جيست .

ولكن هناك بعض النجمات اللاتى ظهرن بفساتين غير موفقة من التصميم واللون والشكل ، وكان  على رأسهن النجمة هيدى كرم وهنا شيحة وروجينا ودرة.

وفى هذا التقرير نعرض لكم صورهن..

هنا شيحة..

جاءت إطلالة الفنانة هنا شيحة بفستان ذات تصميم قديم ولا يتناسب مع وزنها فهو أبرز وزنها الزائد..

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الفنانة هيدى كرم..

علق الكثير من رواد السوشيال ميديا على إطلالتها بالانتقاد على لون الفستان و البعض الاخر نالت إعجابهم.

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الفنانة روجينا..

اتسم ستايل الفستان بشبيكة من منطقة الصدر و هو ما جعل تصميم الفستان غير لائق مع القماش القطيفة لباقى الفستان.

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الفنانة درة..

تعتمد درة دائما فى أغلب الحفلات و المهرجانات على الظهور بفساتين جديدة ذات التصميم المختلف وهو ما علق عليه رواد السوشيال ميديا بأنه فستان “عادى”.

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وأعلنت إدارة جائزة الدير جيست عن أسماء الفائزين بالجائزة لعام 2022، وذلك من خلال صفحتهم الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.

كما تضم القائمة الفنانة دنيا سمير غانم أفضل ممثلة كوميدية عن فيلم تسلم أهالى والفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد مالك وأحمد حلمي ومني زكي.

أبرزهن هنا شيحة 5 نجمات اثرن الجدل بـ فساتين غير موفقة جوائز دير جيست

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