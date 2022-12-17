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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

داليا مصطفى : أعشق تربية الكلاب.. وسعيدة بنجاح مسلسل بيت فرح

داليا مصطفى
داليا مصطفى

أكدت الفنانة داليا مصطفى انها سعيدة بردود الافعال التى تلقتها عن مسلسلها “ بيت فرح " ، والذى انتهي عرضه على احدي القنوات المصرية خلال الفترة الماضية . 

وقالت “ داليا مصطفى ” فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : ان الشخصية التى جسدتها ضمن احداث مسلسل بيت فرح ، كانت تخاف من الكلاب ، الا ان هذا الامر لا ينطبق عليها فى الحقيقة . 

واستكملت داليا مصطفى حديثها قائلة :  “ أعشق تربية الكلاب ، ولدي كلبين فى المنزل ، وأري انهم كائنات عظيمة ”.

وكانت اخر أعمال داليا مصطفى هو مسلسل بيت فرح  من بطولة بطولة فتحى عبدالوهاب، إيناس كامل، محمد على رزق، عابد عناني ليلى حسين، مروة عيد، فدوى عابد وعدد آخر من الفنانين، تأليف تأليف هبة رجب، وإخراج شيرين عادل ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. وشركة كينج توت للمنتج هشام شعبان و عصام شعبان.

 دارت أحداث مسلسل "بيت فرح"  في إطار اجتماعي كوميدي، حول رجل يعيش في شقة داخل عمارة سكنية، ويعاني من الوحدة والعزلة بعد وفاة زوجته، ويدخل في مشكلات نفسية كبيرة. ويحدث العديد من المواقف مع جيرانه بالعمارة التي تغير شكل حياته تماما؛ حيث يكون لهذا الشخص حكاية مع كل جار في العمارة

داليا مصطفي فتحي عبدالوهاب عصام شعبان الفنانة داليا مصطفى مسلسل بيت فرح

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