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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الوزراء يكشف عن حقيقة انتشار أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات بالصيدليات

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن انتشار أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية بالصيدليات. 

قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة الدواء المصرية، التي نفت هذه الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية بالصيدليات، مُشددةً على أن جميع الأدوية المسجلة بهيئة الدواء المصرية، والتي يتم تداولها في الأسواق، آمنة وفعالة وذات جودة عالية، ومطابقة لكافة معايير ومتطلبات التصنيع وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وتخضع جميعها لعمليات فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة، مٌشيرةً إلى حرص الهيئة على تكثيف متابعة الأسواق لسرعة ضبط أي تشغيلات مغشوشة وتحريزها بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة، مع تنفيذ حملات تفتيشية بشكل دوري على مختلف الصيدليات بكافة محافظات الجمهورية، وسحب عينات عشوائية من الأدوية، وتحليلها بمعامل الهيئة، للتأكد من سلامتها.


وناشد المركز وسائل الإعلام  ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للهيئة (edaegypt.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

انتشار أدوية مغشوشة غير مطابقة للمواصفات القياسية بالصيدليات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء هيئة الدواء المصرية تشغيلات مغشوشة الصيدليات

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